Address Jabal Omar Makkah presenta il percorso pedonale per la Moschea di Al Haram

La proprietà ha introdotto una passerella e un percorso in golf cart per raggiungere la Moschea Sacra, e anche un trasporto VIP esclusivo

LA MECCA, Arabia Saudita, 15 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Situato alla Mecca, Address Jabal Omar Makkah coniuga raffinatezza moderna e spiritualità con un'ospitalità d'eccellenza. Per accrescere ulteriormente il fascino della proprietà, di recente è stata inaugurata l'Address Walkway, che consente di raggiungere la Moschea di Al Haram in meno di cinque minuti a piedi. Gli ospiti possono percorrere la passerella a piedi, con il golf cart oppure usufruire del trasporto VIP e dei bus navetta a disposizione.

Nicolas Bellaton, responsabile di Emaar Hospitality Group, ha affermato: "L'Address Walkway riflette il nostro impegno nell'offerta di servizi di qualità elevata e di esperienze eccezionali. Offre un collegamento impeccabile con uno dei monumenti più venerati al mondo, migliorando ulteriormente la comodità e il comfort e garantendo un soggiorno eccezionale a tutti gli ospiti".

L'ingegnere Saleh Al Habdan, amministratore delegato di Jabal Omar Development Company, ha aggiunto: "Questo nuovo percorso supporta pellegrini e visitatori nel loro viaggio spirituale. Riducendo i tempi di percorrenza, e offrendo diverse opzioni di trasporto, abbiamo reso accessibile e agevole il collegamento con la Moschea di Al Haram".

La Moschea di Al Haram, nota come la Moschea Sacra, ha un profondo significato spirituale. Sede della Kaaba, è il punto focale del pellegrinaggio dell'Hajj, insieme alla Pietra Nera, al Pozzo di Zamzam, al Maqam Ibrahim e alle colline Safa e Marwa.

Situata sotto lo Sky Mussallah della proprietà, la passerella consente agli ospiti di percorrere a piedi il breve tragitto o di prendere un golf cart fino alla prima rampa; i golf cart trasportano gli ospiti su un sentiero rettilineo che conduce direttamente alla Moschea di Al Haram. Dotato di scale mobili, scale e ascensori, è il luogo ideale per immergersi nella vista mozzafiato della città e nel piacevole clima invernale.

Gli ospiti possono raggiungere la Grande Moschea in modo rapido e diretto tramite golf cart che partono dal piano C1 e che in meno di quattro minuti raggiungono la moschea. Tra questi rientrano veicoli accessibili per persone con particolari esigenze di mobilità.

Il servizio di trasporto VIP della struttura mette a disposizione veicoli privati e di lusso, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli ospiti possono usufruire del servizio di accompagnamento diretto al punto di accesso più vicino alla Moschea di Al Haram e acquistare alla reception un biglietto di andata e ritorno monouso al costo di 250 SAR a camera.

Coniugando la tradizione araba con il lusso moderno, l'Address Jabal Omar Makkah regala un soggiorno davvero indimenticabile, mentre il nuovo Address Walkway rende semplice e piacevole ogni viaggio.

Per offerte esclusive: https://www.addresshotels.com/en/offers/serenity-awaits-save-15/?hotel=address-jabal-omar-makkah

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2688492/Address_Jabal_Omar_Makkah_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2688497/Address_Jabal_Omar_Makkah_2.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2688496/Address_Jabal_Omar_Makkah_3.jpg

Per informazioni: Tel.: +966125531444 Email: stayatmakkah@addresshotels.com

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/address-jabal-omar-makkah-presenta-il-percorso-pedonale-per-la-moschea-di-al-haram-302457073.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire