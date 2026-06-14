AFX accelera l'espansione globale guidata dall'esperto del settore Ken C

ROAD TOWN, Isole Vergini Britanniche, 14 giugno 2026 /PRNewswire/ -- AFX, sovrana L1 ad alte prestazioni, progettata appositamente per derivati decentralizzati, ha annunciato che l'esperto del settore, Ken C, è entrato a far parte del protocollo in qualità di head of growth, rafforzando l'impegno di AFX nell'ampliare il proprio ecosistema di trading globale e nell'accelerare l'adozione dell'infrastruttura di derivati on-chain.

Ken vanta oltre nove anni di esperienza nei settori della finanza tradizionale, del Web3 e delle tecnologie emergenti nel campo dell'intelligenza artificiale. Ha iniziato la sua carriera guidando iniziative relative a prodotti digitali presso HSBC e DBS Bank, per poi passare al settore delle criptovalute, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali presso OKX, Animoca Brands e diverse startup. La sua esperienza spazia dalla crescita degli ecosistemi allo sviluppo aziendale e dalla strategia di prodotto all'innovazione guidata dall'IA.

Il suo arrivo giunge in un momento cruciale per AFX, a seguito del successo del lancio della sua mainnet e della continua espansione del suo ecosistema decentralizzato di derivati.

"Con la maturazione delle infrastrutture di trading on-chain, riteniamo che le prossime adozioni arriveranno da trader alla ricerca sia di performance che di autonomia", ha affermato Ken C. "AFX si trova in una posizione privilegiata per colmare tale divario, fornendo infrastrutture di trading di livello professionale e preservando al contempo la trasparenza e la self-custody che caratterizzano la finanza decentralizzata. Sono entusiasta di contribuire a diffondere questa visione a un pubblico mondiale."

In qualità di head of growth, Ken guiderà le attività di acquisizione di trader a livello globale, le partnership dell'ecosistema, l'espansione della comunità e le iniziative strategiche di sviluppo aziendale. Il suo obiettivo sarà quello di coinvolgere trader professionisti, market maker e partner dell'ecosistema, rafforzando al contempo la presenza di AFX nei principali mercati globali.

A differenza di molte piattaforme di trading decentralizzate basate su blockchain generiche, AFX opera come un livello di trading autonomo progettato specificamente per i mercati dei derivati. Il protocollo combina un'esecuzione a bassa latenza, un'infrastruttura di trading di livello istituzionale e la trasparenza on-chain per dare vita a una nuova categoria di architettura blockchain incentrata sul trading.

"La crescita nel settore delle criptovalute si basa, in definitiva, sulla fiducia, sulla partecipazione e sull'allineamento dell'ecosistema", ha aggiunto Ken. "Il nostro obiettivo non è semplicemente quello di attirare utenti, ma di creare una comunità di trading globale che contribuisca attivamente a plasmare il futuro dei mercati decentralizzati."

L'annuncio riflette l'impegno più ampio di AFX a favore della creazione di un ecosistema sostenibile e allineato alle esigenze della comunità, mentre il protocollo continua ad ampliare la propria gamma di prodotti, la rete di liquidità e la base utenti a livello globale.

Informazioni su AFX

AFX è una sovrana L1 ad alte prestazioni, progettata appositamente per i derivati decentralizzati. Unendo la rapidità di esecuzione di un exchange centralizzato con la sovranità immutabile della blockchain, AFX offre un ambiente Perp DEX di livello professionale, caratterizzato da finalità inferiore a 100 ms, liquidità istituzionale e un'efficienza del capitale senza confronti.

La disponibilità dei prodotti varia a seconda del Paese.

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