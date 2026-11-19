Secondo i nuovi dati della piattaforma, il numero di prodotti offerti dai venditori europei su Alibaba.com è aumentato del 78%, raggiungendo quota 1,28 milioni, a conferma del crescente interesse delle PMI per gli strumenti di commercio digitale

LONDRA, 19 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, piattaforma globale di e-commerce business-to-business (B2B), ha annunciato oggi il lancio dello "European SME Startup Pack", rendendo disponibile gratuitamente Accio Sourcing Expert in modalità Auto Mode per le piccole e medie imprese (PMI) di tutta Europa. Presentato in occasione dell'apertura di CoCreate Europe, l'evento di due giorni in programma il 19 e 20 novembre presso l'ExCeL London, il nuovo pacchetto riunisce strumenti per il sourcing e la progettazione dei prodotti a costi contenuti e automatizza attività di approvvigionamento che normalmente richiedono molto tempo, dalla ricerca dei prodotti alla verifica dei fornitori, fino all'analisi della redditività, aiutando le piccole imprese a contenere i costi e a operare in modo più efficiente.

Accio è l'ambiente di lavoro basato sull'intelligenza artificiale agentica di Alibaba.com, progettato per le PMI e gli imprenditori individuali. A differenza dei chatbot tradizionali, che richiedono istruzioni continue, gli agenti AI di Accio dedicati all'e-commerce operano come un vero e proprio team digitale a supporto delle attività lungo l'intero ciclo di vita del business, occupandosi di analisi di mercato, progettazione dei prodotti, sourcing, ottimizzazione dei negozi online e monitoraggio delle scorte.

Le PMI europee crescono su Alibaba.com

L'introduzione dell'accesso gratuito ad Accio Sourcing Expert, insieme al nuovo "European SME Startup Pack", arriva in un momento in cui le imprese europee si affidano sempre più alle piattaforme digitali per sostenere la propria crescita. Secondo i nuovi dati, i venditori europei presenti su Alibaba.com offrono oggi 1,28 milioni di prodotti, con un incremento del 78% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (gennaio-novembre 2025 rispetto a gennaio-novembre 2026).

Questi numeri evidenziano come le PMI europee stiano cogliendo attivamente nuove opportunità commerciali, sfruttando l'infrastruttura di Alibaba.com e Accio per ampliare le proprie attività senza aumentare i costi operativi.

Costi ridotti del 50%, con tutte le potenzialità dell'AI

Per la maggior parte delle piccole imprese, il costo rappresenta il principale ostacolo all'adozione di soluzioni avanzate di intelligenza artificiale. Tuttavia, una recente valutazione comparativa basata su 107 attività, pubblicata da Alibaba.com e condotta confrontando Accio con agenti AI generalisti, tra cui Codex di OpenAI e Claude Code di Anthropic, ha dimostrato che Accio offre una qualità di esecuzione delle attività paragonabile a quella dei modelli leader di mercato, a un costo pari a circa la metà, rendendo l'automazione di livello enterprise accessibile anche ai budget delle PMI.

Dalla curiosità verso l'AI alla sua applicazione concreta: CoCreate Europe

Ridurre le barriere legate ai costi e alla complessità è fondamentale per favorire l'adozione dell'intelligenza artificiale da parte delle PMI. Secondo una recente ricerca commissionata da Alibaba.com e condotta da Censuswide su 1.000 decisori delle PMI italiane, il 96% degli intervistati considera l'AI agentica importante per le opportunità offerte alle imprese, mentre il 74% ritiene probabile che la propria azienda adotti questi strumenti nei prossimi 12 mesi. Inoltre, l'87% desidera approfondire la conoscenza dell'AI agentica e delle sue potenziali applicazioni. Tra gli ambiti in cui le imprese italiane intravedono i maggiori benefici figurano la gestione delle procedure doganali e della documentazione per l'approvvigionamento internazionale (23%) e il confronto tra fornitori, prezzi e alternative (22%).1

Per contribuire a trasformare questo interesse in applicazioni concrete, CoCreate Europe dedica le sue due giornate all'implementazione pratica di queste tecnologie. Alibaba.com mostrerà come gli imprenditori possano utilizzare soluzioni autonome per il sourcing e la gestione delle attività di e-commerce, con l'obiettivo di "fare di più con meno" nel 2027. Ad aprire l'evento sarà il keynote di Harrison Nott, imprenditore sedicenne e vincitore della scorsa edizione di CoCreate Pitch, la competizione basata sull'intelligenza artificiale.

Patrick Sostmann, General Manager Europe di Alibaba.com, ha dichiarato: "Le PMI europee stanno dimostrando una notevole ambizione, con un aumento del 78% dei prodotti offerti dai venditori europei sulla nostra piattaforma, che hanno raggiunto quota 1,28 milioni. Tuttavia, sebbene le piccole imprese abbiano a disposizione un'ampia gamma di strumenti di intelligenza artificiale, individuare e integrare soluzioni in grado di generare un impatto concreto sui risultati economici rimane una sfida. Rendendo gratuito l'accesso ad Accio Sourcing Expert e lanciando il nostro European SME Startup Pack, mettiamo a disposizione delle imprese locali strumenti pratici di AI agentica per ridurre i costi di approvvigionamento, fare di più con meno risorse e competere sui mercati globali".

Note per la stampa 1La ricerca del 2026 è stata condotta da Censuswide tra il 18 e il 24 agosto 2026 su 1.000 decisori, di almeno 25 anni, appartenenti a PMI italiane con meno di 250 dipendenti. La ricerca del 2024, condotta dal 24 al 31 maggio su 1.000 imprenditori, ha riguardato aziende del settore manifatturiero/di prodotto con almeno 10 dipendenti, almeno 3,5 milioni di euro di fatturato e attività di vendita internazionale; ha incluso anche aziende con più di 250 dipendenti. Per questo motivo, il confronto descrive un'evoluzione dello scenario e non una serie temporale perfettamente omogenea.

Informazioni su CoCreate CoCreate è un evento internazionale di riferimento per il sourcing, che mette in contatto venditori e-commerce, retailer e grossisti di tutto il mondo con produttori di primo piano ed esperti del settore. Favorendo la collaborazione e il confronto diretto, l'evento offre alle imprese l'opportunità di scoprire prodotti innovativi, ottimizzare le proprie catene di approvvigionamento e sviluppare partnership in grado di sostenere la crescita nel lungo periodo.

Informazioni su Alibaba.com Lanciata nel 1999, Alibaba.com è una delle principali piattaforme globali per l'e-commerce business-to-business (B2B), al servizio di buyer e fornitori in oltre 200 Paesi e regioni del mondo. Offre servizi che coprono diversi aspetti del commercio, tra cui strumenti che aiutano le imprese a raggiungere un pubblico globale per i propri prodotti e consentono ai buyer di scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

Informazioni su Accio Accio è l'AI agentica per le imprese sviluppato da Alibaba.com, progettato per rispondere alle esigenze operative delle PMI di tutto il mondo e utilizzabile senza configurazioni complesse. Attraverso agenti specializzati, è in grado di svolgere attività articolate, dalla progettazione dei prodotti alla ricerca di fornitori, fino alla negoziazione e alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM), all'interno di un'unica conversazione continuativa.

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