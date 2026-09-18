AML RightSource premiata con il CobraSight Award per la competenza in materia di compliance degli asset digitali

Il riconoscimento del settore evidenzia l'esperienza di AML RightSource nell'assistere le organizzazioni nel confronto con le normative in continua evoluzione su criptovalute e asset digitali

HIGHLAND HILLS, Ohio, 18 settembre 2026 /PRNewswire/ -- AML RightSource, fornitore globale di soluzioni specialistiche per i servizi gestiti e di soluzioni di consulenza per la compliance nel contesto dei reati finanziari, è stata premiata da CobraSight con il 2026 Crypto & Digital Assets Growth Partner Award nella categoria Licensing & Compliance. Il premio valorizza le aziende che dimostrano elevata competenza, specializzazione ed esperienza nell'assistere le organizzazioni che operano all'interno dell'ecosistema degli asset digitali.

Poiché gli asset digitali continuano ad aumentare nel mainstream finanziario, le organizzazioni si trovano ad affrontare un ambiente normativo sempre più complesso. Requisiti nuovi e in costante evoluzione in tutte le giurisdizioni innalzano le aspettative in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, conformità nel contesto dei reati finanziari, governance, concessione di licenze e gestione dei rischi.

AML RightSource aiuta le aziende di asset digitali, gli istituti finanziari, le fintech e altre organizzazioni regolamentate a gestire queste sfide attraverso una combinazione di servizi gestiti, supporto consultivo, indagini, monitoraggio delle transazioni, conformità nel contesto delle sanzioni e un'esperienza di carattere generale nella gestione dei rischi legati ai reati finanziari.

"Gli asset digitali si sono rapidamente evoluti da un mercato di nicchia a una parte sempre più importante dell'ecosistema finanziario globale", ha dichiarato Steve Meirink, Chief Executive Officer di AML RightSource.

"Con la crescente adozione degli asset digitali, le organizzazioni devono affrontare una pressione sempre maggiore per bilanciare l'innovazione con una conformità e pratiche di gestione del rischio solide. Siamo orgogliosi di assistere i nostri clienti nell'affrontare questa sfida, aiutandoli a costruire programmi che soddisfino le aspettative normative in continua evoluzione e consentano al contempo una crescita sostenibile".

"Questo premio riflette l'esperienza e l'impegno del nostro team globale. Ogni giorno, i nostri professionisti collaborano con i clienti per risolvere complesse sfide di conformità, rafforzare la fiducia e creare le basi per il successo a lungo termine".

AML RightSource può contare su più di 7.000 professionisti a livello globale, che forniscono competenze in materia di conformità nel contesto dei reati finanziari in Nord America, EMEA e APAC. Le capacità dell'azienda comprendono il riciclaggio di denaro, le procedure Know Your Customer (KYC), la conformità nel contesto delle sanzioni, il monitoraggio delle transazioni, la prevenzione delle frodi, le indagini, la riparazione normativa e i servizi di consulenza per i settori altamente regolamentati.

Secondo CobraSight, più di 350 fornitori sono stati valutati attraverso un processo di ricerca indipendente, con i vincitori selezionati in base alla specializzazione, all'esperienza nel settore, all'esperienza con la clientela e all'assistenza alle organizzazioni che operano in mercati regolamentati.

Informazioni su AML RightSource

AML RightSource è un leader globale nella conformità e nella gestione dei rischi legati ai reati finanziari. Fornisce soluzioni su misura attraverso professionisti esperti a sostegno di AML, KYC, EDD e altro ancora. Aiutiamo i clienti a soddisfare le esigenze di conformità, a gestire i rischi e ad affrontare con fiducia i cambiamenti normativi. www.amlrightsource.com.

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