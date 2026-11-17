L'iconico aperitivo di Campari Group porta la sua onda arancione alla principale competizione europea tra nazionali di calcio

MILANO, 17 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Aperol, l'aperitivo italiano per eccellenza, diventa Official Spritz Partner di UEFA EURO 2028™ con la prima partnership di sempre tra Campari Group e UEFA.

Espressione della gioia contagiosa e dello spirito di condivisione che contraddistinguono Aperol, questa partnership porta il brand nel cuore di una delle esperienze condivise più coinvolgenti al mondo, offrendo un palcoscenico naturale in cui Aperol entrerà in contatto con i tifosi per tutta la durata del torneo.

La collaborazione comprende la fase di Qualificazioni Europee e UEFA EURO 2028™.

UEFA EURO 2028™, che vedrà sfidarsi 24 squadre nazionali in 51 partite che si giocheranno in nove stadi tra Regno Unito e Irlanda, offrirà ad Aperol una piattaforma di grande impatto per consolidare e accrescere ulteriormente la rilevanza del brand nei principali mercati europei e non solo.

La partnership arriva in un momento in cui Aperol rafforza il proprio status di icona globale della cultura italiana dell'aperitivo. Cultura basata su una combinazione unica di socialità, stile italiano e l'iconico Aperol Spritz, che in vent'anni ha visto passare da circa 60 milioni a 1,5 miliardi il numero di cocktail serviti[1].

Questa crescente rilevanza internazionale trova riscontro nella solida posizione del brand sui mercati chiave: Aperol Spritz è lo spritz/cocktail n. 1 in Italia2 e il cocktail n. 1 servito nei locali di tutta la Gran Bretagna2, mentre Aperol è il brand di spirit internazionale n. 1 in diversi mercati, tra cui Italia, Germania, Austria e Svizzera.3

La prossima fase di crescita è sostenuta anche dall'espansione del franchise attraverso nuovi formati, tra cui Aperol Spritz On Tap, Aperol Spritz Ready to Serve e Aperol Spritz Ready to Drink, pensati per ampliare la gamma di occasioni e contesti in cui i consumatori possono gustare un Aperol Spritz.

"Questa partnership porta in vita il nostro purpose, Unlocking Human Connections, su un palcoscenico globale che unisce milioni di tifosi" – ha dichiarato Simon Hunt, CEO di Campari Group. "La nostra prima grande partnership calcistica internazionale e la nostra prima sponsorizzazione in assoluto con UEFA: UEFA EURO 2028 offre ad Aperol un'opportunità eccezionale per coinvolgere il grande pubblico e sostenere l'ambizione del brand di ampliare la propria presenza attraverso i nostri nuovi formati e di aprire nuove occasioni di consumo."

Dal 1919, Aperol dà forma al rito italiano dell'aperitivo: un momento per rilassarsi, trascorrere del tempo con gli amici e apprezzare il piacere di stare insieme. Oggi Aperol Spritz è riconosciuto a livello internazionale come simbolo di questo rito sociale, che riunisce le persone in piazze, sulle terrazze e nei luoghi di ritrovo di tutto il mondo.

"Per qualche settimana ogni quattro anni, l'Europa diventa un'unica, enorme terrazza. UEFA EURO è uno dei pochi eventi in grado di unire un intero continente. Le persone si ritrovano nelle piazze, nei bar e nelle case. Festeggiano e condividono ricordi che restano ben oltre il fischio finale" – ha commentato Thomas Moradpour, Chief Marketing Officer di Campari Group. "Aperol Spritz è diventato molto più di un aperitivo consumato in terrazze soleggiate. È uno dei rituali sociali che definiscono l'Europa moderna: unire le persone è ciò in cui crediamo. Ecco perché Aperol Spritz e UEFA EURO formano un abbinamento così naturale. Entrambi danno vita a momenti di gioia e di condivisione su scala straordinaria."

Guy-Laurent Epstein, direttore esecutivo marketing di UEFA, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con Campari Group e di accogliere il suo iconico brand Aperol come sponsor ufficiale di UEFA EURO 2028 e delle Qualificazioni Europee. UEFA EURO è molto più di un torneo di calcio: è una celebrazione che unisce le persone attraverso esperienze condivise indimenticabili. La consolidata capacità di Aperol di creare momenti di connessione e convivialità lo rende un partner naturale per i nostri eventi, e non vediamo l'ora di lavorare insieme per realizzare un torneo memorabile."

Aperol attiverà la partnership con una serie di esperienze e iniziative coinvolgenti, pensate per offrire più occasioni per incontrarsi, stringere legami e ritrovarsi durante il torneo ai consumatori in età legale per il consumo di alcolici, rendendo ancora più memorabili i momenti condivisi. Ulteriori dettagli sulla campagna di Aperol per UEFA EURO 2028™ e sulle esperienze e attivazioni rivolte ai consumatori saranno annunciati nella fase di avvicinamento al torneo.

In linea con il costante impegno di Campari Group per il consumo responsabile, tutte le iniziative saranno concepite per offrire esperienze di alta qualità che promuovano la moderazione e favoriscano connessioni significative tra consumatori in età legale per il consumo di alcolici.

1 Fonte: Presentazione Campari Group Strategy Day 2025 2 Fonte: BVA Doxa. Dati basati sul consumo di cocktail negli ultimi tre mesi, complessivamente e durante l'occasione aperitivo, su un elenco di 34 cocktail. Ricerca condotta tra aprile e maggio 2025 su un campione di 2.000 consumatori di età compresa tra 18 e 55 anni che avevano consumato cocktail alcolici nei tre mesi precedenti.2 Fonte: elaborazione su dati NIQ CGA Volume Pool. GB in venue Mixed Drinks Report (categoria cocktail). Periodo di 52 settimane terminato il 21/03/2026. © 2026 The Nielsen Company (Europe) Sarl.3 Fonte: IWSR, International Spirit Brand Vol & Val, YTD aprile 2026.

About Campari Group

Campari Group è uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, con un portafoglio di oltre 50 marchi premium e super premium, che spaziano dagli aperitivi, tra cui gli iconici Aperol e Campari, ai distillati di Agave, come Espolòn, ai whiskeys e rum, tra cui Wild Turkey e Appleton Estate, sino ai Cognac e Champagne, come Courvoisier e Grand Marnier. Campari Group, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca. Ha un network distributivo su scala globale che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari Group conta 21 siti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria in 27 paesi. Campari Group impiega circa 4.800 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: http://www.camparigroup.com/it. Campari Group promuove un consumo responsabile.

Profilo di Aperol

Aperol® è l'aperitivo perfetto: dal caratteristico arancione brillante, dalla gradazione alcolica contenuta e dal gusto ricco e complesso, che nasce dall'infusione di una selezione di erbe e radici di alta qualità. Creato dai fratelli Barbieri e presentato per la prima volta nel 1919 alla Fiera Internazionale di Padova, Aperol divenne rapidamente uno degli aperitivi preferiti dagli italiani, e oggi conquista sempre più consumatori in tutto il mondo. La ricetta originale è rimasta invariata nel tempo ed è tuttora un segreto gelosamente custodito. Preparato secondo la ricetta ufficiale IBA (International Bartenders Association), con Prosecco e una spruzzata di soda, Aperol rappresenta il perfetto aperitivo: Aperol Spritz, il cocktail simbolo per eccellenza della socialità. Aperol parla un linguaggio universale che avvicina e unisce le persone.

Profilo di UEFA

UEFA è l'organismo di governo del calcio europeo e un'organizzazione senza scopo di lucro che sostiene e assicura il continuo sviluppo dello sport più popolare al mondo a tutti i livelli nelle sue 55 federazioni affiliate. Nell'ambito di questo impegno, UEFA investe il 97,5% dei propri ricavi in attività, progetti e iniziative legati al calcio, che garantiscono il costante sviluppo del calcio professionistico maschile e femminile, nonché del calcio giovanile, del calcio di base e del futsal.

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Il presente comunicato stampa è una traduzione della versione originale in lingua inglese ed è fornito esclusivamente per comodità e a scopo informativo. La versione originale in lingua inglese costituisce la versione ufficiale e di riferimento. In caso di discrepanze o incongruenze, prevarrà la versione originale in lingua inglese.

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