Be My Guest: L'Episodio Cloud

GUIYANG, Cina, 22 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Dal 2014, Guizhou, affascinante provincia nel sud-ovest della Cina, si è affermata come un centro d'avanguardia nello sviluppo dei big data, guadagnandosi il titolo di "Valle dei dati della Cina". Il clima fresco d'estate, l'aria pulita, la stabilità geologica, la particolare combinazione di energia idroelettrica e termica, insieme ai costi energetici contenuti, rendono Guizhou un ambiente ideale per la crescita dell'industria dei big data. In quanto prima zona pilota per i big data in Cina, Guizhou si distingue per l'innovazione, rompendo schemi e stabilendo nuovi standard nell'era digitale.

La serie di brevi video "Be My Guest • Focus Guizhou", realizzata da Guizhou Satellite TV e dal Centro di Comunicazione Internazionale della Stazione Radio e Televisione di Guizhou, presenta fotografi internazionali che scoprono la vivace e variegata Guizhou. In questo episodio, la vlogger tailandese Nalada Sungkitboon, nota come Labu, riceve l'invito dal suo amico Zhao Zehua, studente del corso di Big Data e Ingegneria dell'Informazione presso l'Università di Guizhou, per esplorare i segreti di "Cloud Guizhou".

La loro avventura inizia a bordo di un simpatico minibus a guida autonoma, un veicolo completamente automatizzato privo di elementi tradizionali come il sedile del conducente, il volante, i pedali e gli specchietti retrovisori. Questa innovazione di punta offre un'esperienza di viaggio unica, futuristica e sicura. Proseguono la loro visita presso il Guizhou Phosphate Group, dove incontrano "Wang Linlin", un cane robot dotato ma compatto. Con la sua tecnologia 5G, intelligenza artificiale e navigazione autonoma, Wang Linlin si occupa di ispezioni intelligenti e rilevamento di gas tossici, esplorando aree pericolose per garantire la sicurezza sul lavoro. Successivamente, provano la tecnologia di imaging digitale creando figurine digitali personalizzate, per poi passeggiare nel favoloso Huawei Cloud Data Center Fringe a Gui'an. Qui, l'esperto locale Song Qing illustra le tecnologie cloud all'avanguardia che stanno trasformando rapidamente il panorama digitale di Guizhou.

"Essendo una ragazza tailandese in visita a Guizhou per la prima volta, sono profondamente colpita," racconta Labu. La sua prima impressione su Guizhou è quella di un'incessante innovazione e un'integrazione tecnologica impeccabile. L'idea di uno "stile di vita cloud" intelligente la ispira, e esprime il suo desiderio di tornare in questa provincia straordinaria per vivere nuove esperienze e approfondire la sua comprensione di "Cloud Guizhou".

