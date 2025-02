Be My Guest: L'Episodio Ponte

GUIYANG, Cina, 23 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Guizhou, l'unica provincia della Cina senza pianure, è sede di oltre 30.000 ponti, sia completati che in costruzione. Qui si trovano quasi la metà dei 100 ponti più alti del mondo. Gli abitanti di Guizhou hanno tracciato strade tra le montagne e costruito ponti sui fiumi, creando una vasta rete di trasporti ad alta velocità. Decine di migliaia di ponti uniscono Guizhou al resto della Cina e al mondo, permettendo ai prodotti locali di raggiungere mercati lontani.

La serie di brevi video "Be My Guest • Focus Guizhou", ideata da Guizhou Satellite TV e dal Centro di Comunicazione Internazionale della Stazione Radio e Televisione di Guizhou, ha un formato che ricorda i reality show, con fotografi internazionali invitati a esplorare la regione. Le loro lenti catturano esperienze autentiche e la ricca cultura di Guizhou.

In questo episodio, il fotografo di viaggio norvegese Ole Eidskrem, con il sogno di fungere da ponte tra la Cina e i paesi occidentali, accetta l'invito della vlogger di viaggio Fang Jiayu di Hong Kong per scoprire Guizhou, considerata la "museo dei canyon e dei ponti del mondo".

Il loro viaggio comincia al Ponte del Fiume Longli, dove viene loro offerta la guida della vlogger locale Yuan Wenwen. Insieme, ammirano la vista spettacolare del canyon sottostante e si cimentano nell'adrenalinico bungee jumping dal ponte.

Poi si dirigono verso il Lago Hongfeng, dove remano fino al centro per ammirare il suggestivo Ponte della Grotta Huayu, un ponte dalla forma a cestino. Hanno modo di scoprire come questo ponte abbia ricevuto il Gustavus Lindsahl Award, il premio più prestigioso al mondo per la costruzione di ponti. Da lontano, vedono nidi di uccelli posati sul ponte, segno dell'impegno di Guizhou per la preservazione ecologica e l'armonia con la natura.

Lungo la riva del lago, assaporano una specialità locale, la pera spinoso, scoprendo come i ponti siano stati essenziali nel portare le specialità culinarie di Guizhou nel resto del mondo.

Il viaggio si conclude al Ponte del Canyon Huajiang, ora in costruzione, che diventerà il ponte più alto del mondo. Sulla passerella, Liu Hao, il capo ingegnere, spiega l'importanza di questo enorme progetto e come prometta un "attraversamento di 37 secondi" spettacolare del canyon.

"Stando lì, mi sono sentito di connettere culture, tecnologie e idee," afferma Ole. Questo viaggio a tema ponte gli ha fornito una comprensione più profonda dell'importanza dei ponti per Guizhou e ha rafforzato il suo impegno a costruire un ponte di amicizia tra la Cina e la Norvegia.

YouTube Link:https://youtu.be/PclTXlgP7ZA

