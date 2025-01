Beatbot presenta a CES 2025 il rivoluzionario AquaSense 2 Ultra controllato dall'intelligenza artificiale

Le soluzioni e i servizi di pulizia delle piscine recentemente migliorati portano gli standard del settore e l'esperienza del consumatore a nuovi livelli.

LAS VEGAS, 8 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, il marchio che produce i robot pulitori per piscine più innovativi al mondo, ha presentato la sua ultima gamma di prodotti, la serie AquaSense 2, che include l'innovativo AquaSense 2 Ultra con navigazione AI avanzata. La nuova serie AquaSense 2 è la linea più avanzata di robot pulitori per piscine, che comprende la soluzione di pulizia robotizzata più intelligente del settore, AquaSense 2 Ultra.

All'inizio del 2024, Beatbot ha rivoluzionato il settore della manutenzione delle piscine con il lancio della serie AquaSense, introducendo funzionalità innovative come la pulizia senza fili 5 in 1, che copre pavimenti, pareti, linea di galleggiamento, livello della superficie dell'acqua e purificazione dell'acqua. Partendo da queste solide basi, la serie AquaSense 2 alza l'asticella offrendo una maggiore praticità, controlli utente più intelligenti e una copertura di pulizia superiore, ridefinendo ciò che è possibile nella cura delle piscine.

Con il lancio della serie AquaSense 2, Beatbot introduce una garanzia di 3 anni sulla sua nuova linea di prodotti, estendendo la garanzia standard di 2 anni e segnando un significativo miglioramento del servizio. Inoltre, Beatbot è diventata la prima azienda nel settore a ottenere la certificazione ETSI EN 303 645 per la sicurezza informatica e la protezione della privacy da TÜV Rheinland, fissando un nuovo punto di riferimento per la fiducia dei clienti e l'eccellenza del prodotto.

"Il nuovo lancio di Beatbot mira a rivoluzionare la manutenzione delle piscine unendo innovazioni rivoluzionarie in termini di funzionalità e servizio", ha affermato York Guo, CMO di Beatbot. "La serie AquaSense 2 rappresenta più di un semplice aggiornamento: è un audace passo avanti che ridefinisce le aspettative dei consumatori in termini di soluzioni intelligenti, sicure e semplici. Ispirati dalla fiducia e dalla scelta attenta di oltre l'80% dei consumatori di fascia alta che hanno saggiamente scelto Beatbot, insieme al riconoscimento di numerosi premi del settore, siamo orgogliosi di offrire una tecnologia all'avanguardia che trasforma la manutenzione della piscina da un compito di routine in un'esperienza fluida e piacevole, riaffermando la nostra leadership e il nostro impegno nel guidare il futuro della cura intelligente della piscina."

Superare i limiti della tecnologia di pulizia delle piscine con la serie AquaSense 2

Beatbot è entusiasta di lanciare la sua gamma di seconda generazione composta da tre robot pulitori avanzati per piscine: AquaSense 2, AquaSense 2 Pro e AquaSense 2 Ultra. Progettata con intelligenza, precisione e potenza di pulizia migliorate, la serie AquaSense 2 porta la manutenzione della piscina a un livello completamente nuovo.

I tre modelli sono dotati di una base di ricarica senza fili, progettata con una struttura ergonomica e verticale; la base consente un aggancio senza sforzo e senza bisogno di spine, riducendo significativamente il rischio di infiltrazioni d'acqua, rendendo Beatbot un'opzione più sicura e apportando al contempo una praticità senza pari alla cura della piscina.

Disponibilità e prezzi speciali

Gli ultimi sviluppi di Beatbot saranno presentati dal 7 al 10 gennaio 2025 a CES 2025, presso lo stand 52368. La serie AquaSense 2 sarà disponibile per l'acquisto il 10 febbraio 2025. Il prezzo consigliato dal produttore per i tre modelli negli Stati Uniti è rispettivamente di 3.450 $, 2.499 $ e 1.499 $. In Europa, i prezzi dei tre modelli sono rispettivamente 3.899 €, 2.699 € e 1.699 €.



Informazioni su Beatbot

Beatbot è un marchio tecnologico che ridefinisce la cura intelligente delle piscine ed è dedicato alla robotizzazione globale degli ambienti piscina. Fondata da esperti del settore con oltre 10 anni di esperienza in aziende leader nel settore della robotica domestica, l'azienda è in rapida crescita, con sedi in diversi paesi e un forte team di ricerca e sviluppo, che rappresenta il 70% della forza lavoro. Pioniere del settore con tecnologie fondamentali come le pompe dell'acqua con motore brushless, la locomozione spaziale AUV, il laser sonar SLAM e gli algoritmi di navigazione per la mappatura dello spazio, Beatbot ha ottenuto numerosi brevetti e ha aperto la strada a varie innovazioni. Attualmente la società detiene oltre 206 brevetti (concessi e in fase di richiesta), tra cui 115 brevetti per invenzioni.

