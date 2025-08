Ben Zhou inviterà la community Bybit a riscrivere il suo successo nel discorso chiave di metà anno che sarà trasmesso in streaming

DUBAI, EAU, 5 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato un esclusivo discorso chiave in streaming che sarà tenuto dal co-fondatore e amministratore delegato Ben Zhou, per definire il prossimo capitolo dell'evoluzione delle criptovalute con rivelazioni rivoluzionarie sulle nuove iniziative di Bybit.

Il discorso in streaming, dal titolo "Keynote with Ben: Reshaping what's next, Bit by Bit", rifletterà sul movimentato primo semestre del 2025 di Bybit, ne rafforzerà l'impegno a diventare un punto di riferimento in materia di sicurezza e innovazione e offrirà a Ben l'opportunità di rispondere ad alcune delle domande scottanti che tutti si pongono: com'è riuscita Bybit non solo a sopravvivere, ma anche a prosperare, nonostante le molteplici sfide che ha affrontato, e come la forza della community è riuscita a compattarsi per rimodellare la classe di asset digitali.

Dettagli della diretta streaming

Con le criptovalute che potrebbero trovarsi nel momento più cruciale, la visione strategica distinguerà i leader del settore dai follower. Il discorso chiave riguarderà la storia fatta da Bybit e in divenire, evidenziando i numerosi primati raggiunti nel settore delle criptovalute nel 2025 e gli interessantissimi rinnovamenti e lanci imminenti. Le rivelazioni includono iniziative ad alto rischio che racchiudono la visione di Bybit di un futuro basato sulla blockchain che sia vantaggioso per tutti, in cui chiunque potrà riscrivere le regole del successo e rimodellare gli standard del settore.

Ordine del giorno

Prima e durante la diretta streaming, gli spettatori possono anche interagire con Bybit e porre domande a Ben per vincere il montepremi di 9.000 USDT. Da oggi sino alla fine dell'evento, il 6 agosto 2025, un programma di premi completo offre cinque modalità interattive per utenti e fan in attesa della diretta streaming.

Si applicano termini e condizioni. I partecipanti interessati possono visitare Bybit per maggiori informazioni.

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Azienda rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

