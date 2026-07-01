Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 5,70 milioni di token, mentre le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 9,8 miliardi di dollari

Bitmine possiede il 4,7% dell'offerta totale di ETH pari a 120,7 milioni

Bitmine ha raggiunto il 94% dell'obiettivo "Alchemy of 5%" in soli 11 mesi

Bitmine è stata aggiunta all'indice Russell 1000 Large-cap il 26 giugno 2026

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine saranno negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine detiene 4.879.157 ETH in staking, pari a 7,7 miliardi di dollari al prezzo di 1.569 dollari per ETH MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzional

Bitmine possiede 74 milioni di dollari di Eightco, attualmente uno dei pochi titoli quotati in borsa al mondo che offre agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI

Bitmine Crypto + totale disponibilità in contanti e titoli negoziabili + "Moonshots" ammontano a 9,8 miliardi di dollari, inclusi 5,70 milioni di token ETH, liquidità totali e titoli negoziabili pari a 555 milioni di dollari, e altre disponibilità in criptovalute

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di primario livello, tra cui ARK di Cathie Wood, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 1 luglio 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società attiva nelle reti Bitcoin ed Ethereum e specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che le sue partecipazioni in criptovalute + liquidità totale e titoli negoziabili + "moonshot" ammontano complessivamente a 9,8 miliardi di dollari.

Alle 15:00 ET del 28 giugno 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.700.040 ETH al prezzo di 1.569 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries, una di 74 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots"), e una liquidità totale e titoli negoziabili pari a 555 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,7% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

"Le prospettive future delle criptovalute restano positive, poiché rimangono intatti i due principali fattori trainanti: la modernizzazione dell'infrastruttura esistente di Wall Street attraverso infrastrutture cripto e il futuro dei sistemi di pagamento per l'IA agentica basati su infrastrutture cripto. Bitmine resta focalizzata sull'orizzonte a lungo termine e continua a gestire la società in modo da posizionarsi positivamente rispetto a questi fattori di crescita esponenziale", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine.

La settimana appena trascorsa è stata difficile per gli investitori nel settore delle criptovalute, poiché l'ETH è sceso dell'8%, nonostante Ethereum abbia registrato notevoli sviluppi positivi, come la creazione di Ethlabs, e persino la Banca d'Inghilterra abbia ammorbidito la propria posizione in merito alle stablecoin. "Ci stiamo avvicinando alla chiusura del trimestre di giugno, e non sorprende vedere la pratica del 'window dressing' portare gli investitori a ridurre le proprie partecipazioni in asset che sono scesi negli ultimi tre mesi", ha affermato Lee.

Il 26 giugno, Bitmine è stata aggiunta all'indice Russell 1000 Large-cap, inseime alla revisione annuale dell'indice. L'Investment Company Institute (ICI) valuta che i fondi di investimento passivi e gli ETF rappresentino tipicamente il 18-20% delle azioni di una società.

"Si prevede che con l'aggiunta al Russell 1000, centinaia, e forse migliaia, di ulteriori investitori istituzionali diventeranno azionisti di Bitmine", ha continuato Lee.

Il 10 giugno, Bitmine ha concluso la sua offerta (l'"offerta"), registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), di 3.500.000 azioni privilegiate perpetue di Serie A al 9,50% (le "Azioni privilegiate di Serie A"), a un prezzo di offerta pubblica pari a 80,00 dollari per azione.La Società ha ricevuto proventi netti derivanti dall'offerta per circa 273,8 milioni di dollari, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di emissione stimate dalla Società. Le azioni privilegiate di Serie A saranno negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP. I dividendi di BMNP saranno pagati settimanalmente, in base alle disposizioni del Certificato di Designazione applicabile.

L'11 giugno 2026, Bitmine è stata inserita nella lista Fortune 100 delle criptovalute (link qui). Secondo Fortune Magazine, la rivista ha pubblicato questa classifica definitiva delle aziende più influenti nel settore blockchain, sulla base di una rigorosa analisi dei dati condotta da Inca Digital e su un sondaggio tra i maggiori esperti di criptovalute.

L'11 maggio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del suo presidente (link qui) per il mese di maggio 2026.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 27.084 ETH. Continueremo a mantenere un ritmo di accumulo costante nel 2026. Crediamo di essere nelle fasi iniziali della primavera delle criptovalute. Bitmine dovrebbe raggiungere la "soglia del 5%" entro il 2026", ha affermato Lee.

Di recente, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il portafoglio di Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 28 giugno 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 4.879.157 (7,7 miliardi di dollari al prezzo di 1.569 dollari per ETH). "Bitmine detiene il maggior volume di ETH in staking di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 246 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,75%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente pari a 211 milioni di dollari. E questi 4,9 milioni di ETH rappresentano oltre l'85% dei 5,7 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,75% (su base annua)", ha proseguito Lee.

Le criptoattività detenute da Bitmine si confermano il primo portafoglio di tesoreria in Ethereum e il secondo portafoglio di tesoreria a livello globale, alle spalle di Strategy Inc., che risulta detenere 847.363 BTC, per un valore di 50 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande tesoreria di ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 643 milioni di dollari (media a 5 giorni, al 26 giugno 2026), classificandosi al 240° posto negli Stati Uniti, dietro Monster Beverages (239° posto) e davanti a Oklo (241° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentino, per i servizi finanziari nel 2025, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Questi investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla sua filosofia della "alchimia del 5%", la Società è impegnata a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, tra cui lo staking e i meccanismi di finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate da termini quali "prevede", "progetta", "progettato", "intende", "crede", "anticipa", "stima" ed espressioni simili. Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali riguardanti, nello specifico: (i) gli obiettivi della Società rispetto all'acquisizione di ETH, tra cui l'iniziativa "Alchemy of 5%" e la previsione secondo cui Bitmine raggiungerà tale obiettivo nel corso del 2026; (ii) le convinzioni e le aspettative della Società sul mercato delle criptovalute, tra cui la visione secondo la quale la prospettiva futura del settore rimane positiva, in quanto restano intatti i due fattori trainanti di Wall Street, che modernizzano le infrastrutture tradizionali su infrastrutture di pagamento crypto e futuri sistemi di pagamento gestiti da IA agentica sulle infrastutture di pagamento crypto; (iii) la convinzione della Società di essere nelle fasi iniziali di una "primavera delle criptovalute"; (iv) la previsione secondo cui con l'aggiunta al Russell 1000, centinaia, e forse migliaia, di ulteriori investitori istituzionali diventeranno azionisti di Bitmine; (v) la strategia della Società di accumulo di asset digitali e le operazioni di staking, tra cui i rendimenti annualizzati previsti dallo staking di ETH, pari a circa 246 milioni di dollari (una volta che l'intero quantitativo di ETH di Bitmine sarà messo in staking tramite MAVAN e i suoi partner), e gli attuali ricavi annualizzati previsti dallo staking, pari a circa 211 milioni di dollari; (vi) l'espansione prevista di MAVAN per servire investitori istituzionali, depositari e partner dell'ecosistema alla ricerca di infrastrutture di staking di eccellenza; (vii) la convinzione del management che il GENIUS Act e il progetto "SEC Project Crypto" cambieranno i servizi finanziari nella stessa misura delle misure statunitensi adottate il 15 agosto 1971, volte a porre fine agli accordi di Bretton Woods e al sistema aureo (gold standard) del dollaro; e (viii) la crescita e il progresso costanti della strategia della Società relativa alla gestione delle riserve in Ethereum. Nel valutare tali dichiarazioni previsionali, si dovrebbero tener presenti diversi fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società; gli sviluppi normativi che riguardano gli asset digitali, tra cui l'emanazione e l'attuazione definitiva della legislazione in corso e delle iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali; le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di staking della Società; i rischi riguardanti i sistemi di IA e il relativo impatto sui mercati delle criptovalute; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati e gli esiti futuri effettivi in termini di prestazione potrebbero differire sostanzialmente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bitmine-immersion-technologies-bmnr-annuncia-che-le-partecipazioni-in-eth-raggiungono-i-5-70-milioni-di-token-mentre-le-partecipazioni-totali-in-criptovalute-e-contanti-ammontano-a-9-8-miliardi-di-dollari-302815407.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.