Brillanti prestazioni per il primo giorno del TGE di $ASTER: il lancio esclusivo di Aster DEX genera un volume di trading di 371 milioni di dollari e quasi 330.000 nuovi utenti

MAHE, Seychelles, 21 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Il token nativo dell'exchange decentralizzato Aster, $ASTER, ha registrato un ottimo debutto sul mercato con parametri del primo giorno che evidenziano sia la domanda degli investitori sia l'elevata formazione di liquidità. Nelle prime 24 ore dal suo Token Generation Event (TGE), la quotazione spot esclusiva del token su Aster DEX ha reso la piattaforma l'unico spazio globale per il trading di $ASTER, attirando significativi afflussi di capitali e attività di trading.

Secondo i dati on-chain, $ASTER ha registrato un volume di trading pari a 371 milioni di dollari nel suo primo giorno. Dopo l'apertura a 0,03015 dollari, ha raggiunto un massimo giornaliero di 0,528 dollari, con un incremento di circa il 1.650%. Ciò ha evidenziato una forte fiducia del mercato e ha gettato le basi per una crescita sostenuta della liquidità.

Il lancio dovuto alla scarsità ha anche accelerato l'adozione. Nel giro di 24 ore, circa 330.000 nuovi indirizzi wallet si sono uniti alla rete. Nello stesso lasso di tempo, il valore totale bloccato (TVL) è aumentato di 660 milioni di dollari, raggiungendo $1,005 miliardi, mentre il volume totale degli scambi sulla piattaforma si è avvicinato a 1,5 miliardi di dollari, segnalando afflussi netti costanti.

Gli analisti del settore sottolineano che questi primi risultati rafforzano la posizione di Aster DEX come prodotto di punta di nuova generazione su BNB Chain. Con l'aumento dello slancio e della partecipazione, $ASTER è considerato un catalizzatore per la prossima ondata di crescita nella finanza decentralizzata, in grado di iniettare nuova energia nell'ecosistema della catena BNB. Sulla scia di questo slancio iniziale, il lancio di $ASTER su Binance Alpha è stato programmato alle 08:00 UTC del 19 settembre.

