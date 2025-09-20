“Voglio essere ricordato per la mia fede e il mio coraggio”. Questa la frase scritta sullo striscione esposto a Fenix, la festa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, per commemorare Charlie Kirk, l’attivista politico conservatore statunitense ucciso il 10 settembre mentre stava parlando a un comizio. Quattro giovani militanti - accolti da un lungo applauso del pubblico - hanno portato lo striscione sul palco durante il panel “In memoria di Charlie Kirk. X democracy, la politica senza filtri al tempo di Trump”, a cui partecipano, tra gli altri, Lucio Malan e Gennaro Sangiuliano.

Per ricordare l'attivista americano è stato poi chiamato un minuto di silenzio. Relatori e spettatori si sono alzati in piedi per “fare ciò che gli europarlamentari hanno negato a Charlie”, hanno spiegato gli organizzatori della manifestazione, riferendosi al rifiuto da parte del parlamento europeo del minuto di silenzio per l’attivista.