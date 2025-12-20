circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Epstein, pubblicate foto in Marocco con Bill Clinton. I dem: "Rimossa quella con Trump"

Tra i documenti rilasciati ci sono immagini risalenti a un viaggio del 2022

Le foto del caso Epstein - Afp
Le foto del caso Epstein - Afp
20 dicembre 2025 | 22.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tra i documenti degli Epstein File pubblicati dal dipartimento di Giustizia ci sono foto del viaggio che Bill Clinton fece nel luglio del 2002 in Marocco, portando come sue ospiti Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell ad una cena privata in onore del matrimonio del re Mohammed VI. La Cnn riporta che la cena si svolse prima della cerimonia pubblica a cui l'ex presidente partecipò con la figlia Chelsea mentre la moglie Hillary, che allora era senatrice, non vi prese parte.

Al momento del viaggio, Epstein non era stato ancora incriminato per reati sessuali ed il suo primo arresto è avvenuto nel 2006. Un portavoce di Clinton interpellato dalla Cnn non ha negato le circostanze del viaggio in Marocco, ma ha aggiunto: "Abbiamo di fronte due tipi di persone, il primo gruppo non sapeva nulla ed ha tagliato i rapporti con Epstein prima che i suoi crimini siano venuti alla luce, il secondo gruppo ha continuato ad avere rapporti con lui, noi siamo nel primo gruppo", ha detto.

I dem attaccano: "Rimossa foto con Trump"

Un'immagine che conteneva una foto di Donald Trump, e che era stata pubblicata con gli Epstein file, ora appare rimossa dal sito del dipartimento di Giustizia riservato ai documenti pubblicati. E' quanto denunciano i democratici in un post, chiedendo spiegazioni alla ministra della Giustizia Pam Bondi. "Che cos'altro sta coprendo? Abbiamo bisogno di trasparenza per gli americani", aggiunge il post.

L'immagine che sarebbe stata rimossa mostra una scrivania con diverse foto, tra le quali una con Trump e Ghislaine Maxwell insieme ad altri. La foto era uno dei pochi riferimenti a Trump tra i documenti pubblicati ieri dal dipartimento di Giustizia, ma oggi è stata rimossa, scrive la Cnn.

Anche il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, su X afferma che se "hanno rimosso questa foto, immaginatevi quanto altro hanno cercato di nascondere, questa potrebbe essere l'insabbiamento più grande della storia americana".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Epstein Clinton epstein trump trump epstein file
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza