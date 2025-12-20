circle x black
Juventus-Roma 2-1, Spalletti avvicina il quarto posto con Conceicao e Openda

I bianconeri hanno battuto i giallorossi nella 16esima giornata di campionato

La Juventus - Afp
20 dicembre 2025 | 20.09
Redazione Adnkronos
Vince la Juventus. Oggi, sabato 20 dicembre, i bianconeri hanno battuto la Roma 2-1 all'Allianz Stadium nel big match della 16esima giornata di Serie A. A decidere sono i gol, nella ripresa, di Conceicao e Openda. A nulla serve la rete di Baldanzi, che aveva riaperto il match nel finale. Con questo successo la squadra di Spalletti sale a 29 punti, portandosi a -1 dal quarto posto occupato proprio dalla Roma di Gasperini.

Nella prossima giornata di campionato la Juventus volerà a Pisa, mentre la Roma ospiterà il Genoa.

