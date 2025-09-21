Tempo di Gran Premio in Formula 1 . Oggi, domenica 21 settembre , il Mondiale riparte con il Gp dell'Azerbaigian : nell'iconico e suggestivo circuito cittadino di Baku, Max Verstappen partirà dalla pole position . A rincorrere le due McLaren, con il leader del Mondiale Oscar Piastri che scatterà nono e Lando Norris settimo.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 16, su TV8. Il Gp si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.