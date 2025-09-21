circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

F1, oggi si corre in Azerbaigian - Il Gp in diretta

In pole position Max Verstappen, dietro le Ferrari

Max Verstappen - Fotogramma/IPA
Max Verstappen - Fotogramma/IPA
21 settembre 2025 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tempo di Gran Premio in Formula 1. Oggi, domenica 21 settembre, il Mondiale riparte con il Gp dell'Azerbaigian: nell'iconico e suggestivo circuito cittadino di Baku, Max Verstappen partirà dalla pole position. A rincorrere le due McLaren, con il leader del Mondiale Oscar Piastri che scatterà nono e Lando Norris settimo.

Lontanissime le Ferrari di Charles Leclerc, decimo, e Lewis Hamilton, dodicesimo. Si parte alle 13.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 16, su TV8. Il Gp si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
F1 diretta Formula 1 Gp Azerbaigian live diretta Gp Azerbaigian
Vedi anche
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video
"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza - Video
"Si stava avventando su di me", lite tra il giornalista di Report e la scorta di Giuli - Video
Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell'unità - Video
Pontida, il 'vaffa' dei giovani leghisti a Calenda e la contestazione a Vannacci: "Lui è moderato, noi no" - Video
News to go
Auto elettriche, quando scattano gli incentivi: requisiti
Dai giovani di FdI striscione e minuto di silenzio per Charlie Kirk - Video
News to go
Genova, la sentenza: "Legittimo il no del tabaccaio al pagamento con la carta per le sigarette"
Mps-Mediobanca promossa da Giorgetti: "Operazione positiva" - Video
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza