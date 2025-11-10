circle x black
Manovra, Salvini. "E' buona ma può essere migliorata. Emendamenti Lega per allargare platea rottamazione"

Il leader del Carroccio: "Stiamo lavorando per permetterla anche a chi ha degli accertamenti in corso"

Matteo Salvini - (Ipa)
10 novembre 2025 | 13.39
Redazione Adnkronos
Modifiche al testo della manovra "sono possibili, assolutamente. E' una buona legge di bilancio che può essere ancora migliorata". Così il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini 

"Per la Lega la priorità è la pace fiscale, la liberazione di milioni di italiani, quasi 15 milioni, tanti pugliesi in ostaggio dell'Agenzia delle Entrate con cartelle esattoriali che partivano da 10 e nel tempo sono arrivati a 20,30,40,50. Quindi fare con questi italiani un accordo sottoscrivere con loro un patto di fiducia, un mutuo di nove anni con rate tutte uguali senza tassa di ingresso e cancellando le sanzioni, permetterà a tanti di questi italiani di pagare quello che non sono riusciti a pagare in passato e allo Stato di incassare quindi questa è la priorità", ha sottolineato aggiungendo: "C'è già la pace fiscale nella legge di bilancio, le prime rate per rottamare le cartelle si potranno pagare dal luglio dell'anno prossimo". Ma "stiamo lavorando con emendamenti della Lega per allargare ancora di più la platea, ad esempio per permettere la rottamazione anche a chi ha degli accertamenti in corso".

Quanto alla patrimoniale: "No, non è il momento di mettere nuove tasse stiamo lavorando come Lega e come governo per tagliarle le tasse. Poi, se a sinistra ritengono che qualcuno che riesce a portare a casa 2000 e 3000 euro al mese sia un ricco da tassare evidentemente vivono su un altro pianeta".

