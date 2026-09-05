Bringing Local AI Home: UGREEN presenta HomeAgent Privacy-First per una vita più intelligente

BERLINO, 5 settembre 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, marchio tecnologico leader a livello globale, ha annunciato due nuove linee di prodotti in occasione di un evento di lancio europeo. La presentazione della serie UGREENHomeAgent di hub AI locali agentici e di una nuova linea MagFlow segna la prossima fase di crescita di UGREEN. Sulla base della sua presenza consolidata negli accessori digitali e nello storage intelligente, l'azienda si dedica ora a un più ampio spettro di elettronica di consumo intelligente progettata per migliorare la vita quotidiana.

UGREEN HomeAgent: Agentic Local AI Hub for Homes

Al centro della visione di UGREEN per l'elettronica di consumo intelligente si trova UGREEN HomeAgent, un innovativo Agentic AI Local Hub che unifica archiviazione, calcolo e controllo in un unico dispositivo. Collega un ecosistema in crescita di dispositivi UGREEN AIoT, tra cui telecamere di sicurezza, altoparlanti intelligenti e cornici digitali intelligenti, oltre a dispositivi compatibili di terze parti.

UGOS Pro, il sistema operativo proprietario di UGREEN basato su architettura Linux, offre una gestione professionale dello storage, sicurezza avanzata dei dati, backup e sincronizzazione semplificati e un'ampia espansibilità.

UGREEN HomeAgent è dotato del nuovissimo UGOS Pro, che combina l'archiviazione e la gestione dei dati di livello NAS con funzioni di sicurezza domestica integrate, smart home e interazione in linguaggio naturale, offrendo un'esperienza all-in-one completa.

Le telecamere di sorveglianza tradizionali registrano spesso solo cattive notizie e i filmati vengono costantemente sovrascritti, facendo sparire i momenti preziosi. Ecco perché UGREEN ha deciso di ridefinire il sistema di telecamere domestiche, non come semplice strumento di sorveglianza, ma come una telecamera per la vita.

HomeAgent riconosce in modo proattivo i momenti che meritano davvero di essere ricordati e li organizza in un briefing quotidiano personalizzato per ogni famiglia. I momenti che altrimenti potrebbero essere dimenticati possono tornare. Vogliamo aiutare le famiglie a conservare il prezioso tempo che trascorrono insieme." – Samuel Zhang, CEO di UGREEN

Come hub AI locale agentico che integra l'intelligenza sul dispositivo, l'archiviazione locale, il calcolo AI e il controllo della smart home, HomeAgent funge da cervello della casa connessa. Progettato per mantenere i dati privati e locali, consente la gestione intelligente dei file, il monitoraggio proattivo della casa, l'automazione vocale e il controllo unificato dei dispositivi. L'ecosistema comprende HomeAgent HA100 e HA100 Pro, MasterAgent MA100 alimentato da NVIDIA ® Jetson ThorTM, fotocamere intelligenti SynCare, UGREEN Smart Speaker per Uliya e cornici digitali UGREEN Gallery, mantenendo la compatibilità con dispositivi Matter di terze parti. Insieme, offrono una piattaforma AI privata ed espandibile che aiuta gli utenti a preservare i ricordi, monitorare la casa e coordinare i dispositivi attraverso interazioni naturali e contestuali.

MagFlow Pro: dissipazione attiva del calore e ricarica rapida continua

Annunciato insieme a HomeAgent, MagFlow Powerbank è il primo powerbank magnetico Qi2 da 25W raffreddato a liquido al mondo, dotato di tecnologia CryoPulse™ a micro‑pompa, dissipazione attiva del calore e ricarica rapida sostenuta.

Il lancio arricchisce la gamma di soluzioni di ricarica di UGREEN, sottolineando l'impegno del marchio per prestazioni certificate e potenza di qualità di punta.

Calendario delle disponibilità

I pre-ordini per UGREEN HomeAgent HA100, HA100 Pro e UGREEN MasterAgent MA100 sono stati aperti il 4 settembre 2026, tramite il negozio ufficiale UGREEN AIoT, e resteranno disponibili fino al lancio della campagna ufficiale di crowdfunding Kickstarter il 27 ottobre 2026. Altri accessori AIoT saranno introdotti come parte della campagna Kickstarter a partire dal 27 ottobre. Durante il periodo di preordine, i clienti possono versare un acconto a partire da 50 dollari per prenotare UGREEN HomeAgent HA100, HA100 Pro o UGREEN MasterAgent MA100 e ottenere il 50% di sconto con lo sconto Super Early Bird.

Informazioni su UGREEN

UGREEN è un marchio tecnologico leader a livello globale che crea prodotti innovativi per rendere la vita quotidiana più intelligente, semplice e connessa. Dalla ricarica intelligente e la produttività allo storage e all'AIoT, UGREEN progetta tecnologie pensate per le esigenze della vita moderna.

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