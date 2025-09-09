Bybit ripristina l'accesso completo per gli utenti dell'India e rafforza l'impegno verso la conformità e l'inclusione delle criptovalute

DUBAI, EAU, 9 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha ripristinato l'accesso completo alla sua app Bybit su App Store e Google Play per gli utenti in India, segnando un traguardo fondamentale nel suo storico impegno verso il mercato di questo paese. Nel frattempo l'accesso al sito web di Bybit verrà ripristinato gradualmente e si prevede che sarà completamente disponibile entro i prossimi 3-4 giorni. Ciò fa seguito a un più ampio sforzo di armonizzazione normativa e riflette l'impegno di Bybit verso la fiducia, la trasparenza e la sicurezza per il suo crescente numero di utenti indiani.

Bybit ha avviato il processo di regolamentazione nei primi mesi dell'anno registrandosi nel gennaio 2025 presso la Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) come entità tenuta alla segnalazione delle operazioni. Questo garantisce la piena conformità delle sue attività alla legge indiana sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).Bybit ha quindi riaperto offrendo ai clienti indiani una gamma di servizi quali Spot, Derivati, Opzioni e Copy Trading con solide procedure Know Your Customer (KYC) e misure di sicurezza migliorate.

Le operazioni inizialmente sono state ripristinate il 25 febbraio 2025, quando gli utenti autorizzati hanno potuto accedere a tutte le funzionalità di trading. Tuttavia la piena funzionalità del sito web e dell'app è stata resa operativa solo dopo un'ampia interazione con le autorità, ora completata con successo.

Commentando l'annuncio, Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit, ha affermato: "L'India è uno dei mercati di asset digitali più promettenti a livello mondiale. Siamo entusiasti di riprendere le normali attività e di ribadire il nostro impegno nel fornire agli utenti indiani esperienze di criptovaluta sicure, trasparenti e di livello mondiale. Non si tratta di un ritorno, ma di un nuovo capitolo per Bybit in India".

Vikas Gupta, Country Manager di Bybit India, ha aggiunto: "Questo è un momento fondamentale per Bybit India. Siamo entusiasti di offrire agli utenti indiani un'esperienza di trading fluida e conforme. La nostra visione non si limita al trading; ci impegniamo a costruire l'ecosistema crittografico indiano in rapida espansione attraverso l'istruzione di massa, partnership strategiche e iniziative guidate dalla comunità".

Nell'ambito della sua espansione, Bybit è diventato lo sponsor principale dell'India Blockchain Tour 2025, che ha preso il via a Hyderabad il 28 giugno. La prossima tappa sarà Metamorphosis – India Blockchain Tour, Nuova Delhi, in programma dal 27 al 28 settembre. Per rafforzare ulteriormente la propria presenza, Bybit ha anche lanciato la World Series of Trading (WSOT) 2025, con numerose campagne che offrono bonus di benvenuto per i nuovi utenti, oltre a fantastici premi, tra cui auto, iPhone e molto altro.

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Azienda rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scoprite il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

