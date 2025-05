Cannes celebra i creatori di contenuti italiani più influenti: Panda Boi, Lionfield e Virginia Varinelli premiati ai WIBA Awards 2025

CANNES, Francia, 25 maggio 2025 /PRNewswire/ -- La 7ª edizione dei WIBA Awards (World Influencers and Bloggers Awards), l'evento internazionale dedicato alle personalità più influenti dei social media, si è tenuta il 23 maggio 2025 presso l'iconico Hôtel Martinez, in concomitanza con il Festival di Cannes.Gli ospiti hanno vissuto una serata elegante, con una raffinata reception a base di cocktail, una cena di gala e una scintillante cerimonia di premiazione, arricchita da un'esibizione speciale di Panjabi MC.

Tra i vincitori di quest'edizione, sono stati celebrati diversi talenti italiani:

Il titolo Grand Prix dei WIBA Awards 2025 è stato assegnato a Panda Boi, YouTuber italiano seguito da oltre 71 milioni di persone. Star globale su TikTok e YouTube, è noto per i suoi video comici virali e rappresenta la creatività italiana nel mondo digitale.Sono stati inoltre premiati Lionfield, duo di fratelli riconosciuto come Migliori Influencer nell'Intrattenimento, e Virginia Varinelli, premiata come Miglior Influencer nel Fashion Business.

I WIBA Awards sono organizzati dall'associazione monegasca World Influencers and Bloggers Association. Questa prestigiosa cerimonia celebra i content creator che hanno un impatto positivo a livello globale.I vincitori dei WIBA Awards figurano tra gli influencer più rinomati al mondo, come Lena Situations, Coco Rocha, Maye Musk, Richard Orlinski, Khaby Lame, Nusret Gökçe, Nikkie Tutorials, Gianluca Vacchi, Foodgod, Kat Graham, Kelly Rutherford, Ellen Von Unwerth, e molti altri.

L'evento ha messo in evidenza le cause sociali più seguite, ha dato voce a influencer provenienti da contesti diversi, promosso la collaborazione e favorito un senso di comunità globale tra pari.La portata mediatica istantanea di una sala da ballo dei WIBA Awards ha superato i 200 milioni di impression.

In qualità di sponsor ufficiale e partner dell'evento, KIKO Milano ha curato un'esperienza backstage glamour per i principali influencer e vincitori dei WIBA Awards 2025, sorprendendo anche gli ospiti con regali esclusivi.

Vincitori dei WIBA 2025

Panda Boi : Grand Prix

Jasmin Gassmann : Influential Actress in social media

Mara Lafontan : Motivational Lifestyle Influencer

Jodok Vuille : Music Art Influencer

Zarina Yeva : Fashion Socialite

Aurelie : Travel Influencer

Tony Czech : Sports Entertainment

Taha Shah Badussha : Influential Actor in social media

Virginia Varinelli : Fashion Business Influencer

Argy : Contemporary Art Influencer

Georgi Sandev : Influential Celebrity Makeup Artist

Jennifer Yepez : Influential Celebrity Hair Stylist

Edouard Siney : Best Talents' Agent

Misha Miller : Trendsetter Influencer

Jessica De Oliveira : Fashion Entertainment Influencer

Patricia Bright : Video Most Successful Britain's Social Media Personality

Ozodbek Khurramov : Leading Middle Asia Influencer

NUTSA : Singer Influencer

Whitney Uland : Influential Talent's Coach

Maren Tschinkel : Influential Health & Wellness Model

Leane Marts : Beauty Influencer

Karolina Agata Sankiewicz : Glamourous Sport Influencer

Shintaro Kambara & Kenta Kambara : Young Visionary Designers Award

LIONFIELD : Entertainment Influencers

Bilonda Alice Mukendi : Multi Platform Influencer

Abi Marquez : Food Influencer

Charlie Griffon : Best Pet Influencer

Sean Sudarshan Rajan founder @thebillionairesclub : Influential Luxury Society

