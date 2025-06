China Mobile e ZTE ricevono l'Asia Mobile Award 2025 grazie alla rete core cloudificata 5G basata sull'intelligenza artificiale

SHANGHAI, 27 giugno 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per l'informazione e la comunicazione, in collaborazione con China Mobile, ha ricevuto il premio "Best Mobile Innovation for Climate Action in Asia" per il suo progetto di innovazione di rete core cloudificata 5G, ecologica e a risparmio energetico basata sull'IA agli Asia Mobile Awards (AMO) nel corso dell'evento MWC Shanghai 2025.

Il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni e la trasformazione verde nel settore delle comunicazioni sono aspetti chiave per la transizione globale verso uno sviluppo verde e sostenibile.

L'innovativo progetto, mira a ridurre significativamente il consumo energetico della rete core 5G, migliorando al contempo le prestazioni e l'efficienza operativa attraverso l'innovativa architettura cloud-native e una tecnologia intelligente per il risparmio energetico. Grazie alle soluzioni leader di rete core 5G intelligente di ZTE e alla vasta esperienza di China Mobile nelle comunicazioni ecologiche, questo progetto raggiunge con successo l'ottimizzazione dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di carbonio della rete core 5G, offrendo agli operatori soluzioni di implementazione della rete core 5G efficienti e rispettose dell'ambiente.

Il progetto non solo aiuta gli operatori a ridurre OPEX e CAPEX, ma fornisce anche soluzioni replicabili per lo sviluppo sostenibile delle reti core 5G globali. Questo progetto è stato implementato finora in diverse province della Cina, ottenendo notevoli risparmi energetici.

In futuro, ZTE amplierà la sua collaborazione con China Mobile per promuovere l'applicazione di tecnologie ecosostenibili e a risparmio energetico in una gamma più ampia di sistemi di rete. Entrambe le parti collaboreranno con partner globali per promuovere lo sviluppo ecologico e intelligente delle reti 5G, impegnandosi particolarmente per lo sviluppo sostenibile del settore delle comunicazioni globali.

