Cision lancia una suite IA integrata sulla piattaforma globale CisionOne, trasformando il flusso di lavoro delle pubbliche relazioni grazie all'intelligenza integrata

CHICAGO, 22 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Cision, una delle principali imprese mondiali nel settore dell'intelligence per i consumatori e i media, ha annunciato oggi il lancio di una nuova e potente suite di funzionalità basate sull'IA in CisionOne, la sua pluripremiata piattaforma globale per i professionisti delle pubbliche relazioni e delle comunicazioni.

In un momento in cui l'81% dei professionisti PR afferma che esiste una crescente pressione per ottenere di più con meno risorse (2025 Cision x PR Week Comms Report), le funzionalità IA di CisionOne sono progettate appositamente per soddisfare le esigenze delle moderne pubbliche relazioni. Questi miglioramenti introducono un Assistente IA e una serie di funzionalità intelligenti progettate per automatizzare le attività di routine, generare informazioni preziose in tempo reale e aiutare i comunicatori a concentrarsi su ciò che conta di più: narrazione, strategia e coinvolgimento delle parti interessate.

"Abbiamo adottato un approccio ponderato all'applicazione dell'IA in modi che rispondano direttamente alle reali esigenze dei team di PR e comunicazione, aggiungendo potenti strumenti che fanno risparmiare tempo e creano flussi di lavoro più intelligenti", spiega Dylan Vidal, Direttore globale prodotto e strategia presso CisionOne. "Queste nuove capacità IA vanno ben oltre l'automazione. Abbiamo integrato l'IA intuitiva e adattiva direttamente in CisionOne per fare davvero la differenza nelle frenetiche giornate dei team di comunicazione".

IA integrata, pensata per i comunicatori

A differenza di strumenti complessi che richiedono curve di apprendimento ripide o integrazioni aggiuntive, CisionOne fornisce l'IA in modo naturale, accessibile e con integrazione immediata. Non è necessario essere uno scienziato dei dati, né padroneggiare la ricerca booleana, per trarre vantaggio dalle sue potenti funzionalità.

Le nuove funzionalità basate sull'IA sono:

Sviluppate utilizzando una combinazione di IA proprietaria e partnership tecnologiche strategiche, queste innovazioni rafforzano la posizione di CisionOne come la piattaforma più completa, intelligente e intuitiva per i professionisti delle pubbliche relazioni di oggi. Inoltre vengono attuate sulla scia dei risultati positivi conseguiti da Cision nell'espansione della sua strategia per l'innovazione, come evidenziato nel nostro recente annuncio sulla collaborazione avviata con Google Cloud.

Informazioni su Cision

Cision è una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per i settori dell'intelligence consumer e media, engagement e comunicazione. Offriamo ai professionisti delle PR e della comunicazione aziendale, del marketing e dei social gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra vasta competenza, le partnership esclusive sui dati e CisionOne, Brandwatch e PR Newswire, i nostri prodotti pluripremiati, consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di vedere ed essere viste, di comprendere e di essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

