Cognex lancia il controller di visione In-Sight basato su tecnologia NVIDIA

Il controller di visione avanzato basato sull'IA offre la modularità necessaria per gestire applicazioni di produzione complesse e ad alta intensità di calcolo senza ricorrere a PC esterni

NATICK, Massachusetts, 29 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader tecnologico mondiale nella visione artificiale industriale, ha annunciato oggi il lancio del controller di visione In-Sight® 6900. Il controller di visione modulare In-Sight offre ai produttori la libertà di configurare telecamere, ottiche e illuminazione in modo preciso in base alle proprie esigenze di ispezione, eliminando i compromessi tipici dei sistemi a configurazione fissa. Grazie alla tecnologia NVIDIA Jetson, offre un'elaborazione AI ad alta capacità direttamente sull'edge, consentendo l'esecuzione dei carichi di lavoro industriali più impegnativi senza ricorrere a PC esterni o a complesse architetture distribuite.

"Man mano che i produttori accelerano l'adozione dell'IA, cercano soluzioni che siano al tempo stesso potenti e facili da implementare", ha affermato Matt Moschner, presidente e CEO di Cognex. "Il controller di visione In-Sight offre proprio questo, combinando l'elaborazione Edge AI di NVIDIA con l'hardware modulare e i collaudati strumenti di visione di Cognex. Ciò consente a un maggior numero di clienti di risolvere applicazioni di ispezione complesse sull'edge, senza i costi e la complessità dei sistemi basati su PC, e apre la strada ad applicazioni che prima non erano possibili".

Strumento AI avanzato Modelli per le sfide di visione più complesseIl controller di visione In-Sight introduce le modalità dello strumento AI più avanzate di Cognex fino ad oggi, progettate appositamente per ispezioni complesse, in grado di gestire parti di dimensioni variabili, rilevare difetti con elevata variabilità e fornire risultati costanti anche in ambienti di produzione dinamici e imprevedibili.

Le funzionalità principali includono:

Il controller di visione In-Sight si integra perfettamente anche con OneVision™, la piattaforma di IA collaborativa di Cognex che consente ai team di ingegneri di sviluppare, perfezionare e scalare le applicazioni di ispezione a livello globale da un unico ambiente. I produttori possono implementare i miglioramenti più rapidamente e mantenere una qualità costante in tutti gli stabilimenti, le linee di produzione e i turni.

Alimentato da NVIDIA Jetson per un'IA in tempo reale e ad alta produttività sull'edgeGrazie all'integrazione del modulo NVIDIA Jetson, il controller di visione In-Sight si trasforma da un tradizionale processore di immagini in un motore di IA ad alte prestazioni in grado di eseguire sofisticate reti neurali direttamente sull'edge.

Le prestazioni principali includono:

Informazioni su Cognex CorporationDa oltre 40 anni, Cognex semplifica la visione artificiale avanzata, aprendo la strada alle aziende di produzione e distribuzione affinché diventino più veloci, intelligenti ed efficienti attraverso l'automazione. La tecnologia innovativa dei nostri sensori e sistemi di visione risolve le sfide critiche di produzione e distribuzione, fornendo prestazioni senza pari in settori che vanno dall'automotive all'elettronica di consumo, fino ai beni confezionati. Cognex rende questi strumenti più potenti e facili da implementare grazie a una attenzione di lunga data all'intelligenza artificiale, aiutando fabbriche e magazzini a migliorare la qualità e massimizzare l'efficienza senza avere bisogno di competenze tecniche altamente specializzate. La nostra sede centrale si trova nei pressi di Boston, negli Stati Uniti, con sedi in oltre 30 paesi e più di 30.000 clienti in tutto il mondo. Per saperne di più, visitare il sito cognex.com.

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