Il quarto e ultimo capitolo musicale conclude una storia di indizi e rivelazioni. Le preregistrazioni sono aperte su Google Play.

MILANO, 19 novembre 2026 /PRNewswire/ -- LeiKiè svela PAPcrazy e PAPrhythm, due modalità di gioco di PAPgame, il videogioco per dispositivi mobili sviluppato e pubblicato da Not Just Music S.r.l. per Android e iOS, ora disponibile per la preregistrazione su Google Play.

Con il suo quarto singolo, pubblicato in italiano con il titolo "PAPmusic Game Fuori dagli Schemi" e in inglese "PAPmusic Game Out of Every Box", LeiKiè conclude il percorso narrativo musicale che accompagna il videogioco.

Pensi di aver capito PAPgame? Pensa fuori dagli schemi... ancora una volta!

Guarda ora il video: https://youtu.be/cnZehcMMMYo

Il nuovo corto musicale rivela un'altra sorpresa: la musica non si limita ad accompagnare il gioco. La musica diventa il gioco!

DUE MODI DI GIOCARE. UN SOLO PAPWORLD.

I personaggi e gli oggetti del PAPworld diventano protagonisti per presentare PAPrhythm, la nuova esperienza di gioco ritmico, accanto a PAPcrazy, l'avventura in prima persona ambientata in Piazza Duomo a Milano.

Al lancio, il PAPshop offrirà circa 50 canzoni utilizzabili in entrambe le esperienze: alcune regalate, altre acquistabili e altre ancora ottenibili giocando. In PAPrhythm, i giocatori conquistano ricompense affrontando singole canzoni; in PAPcrazy, completano sfide per collezionare 11 trofei, e possono riconquistarli ancora e ancora.

VINCI. RICOMINCIA. VINCI ANCORA!

In PAPcrazy, sei ambientazioni ispirate alle condizioni meteorologiche si sviluppano attraverso 35 PAPrank. Durante la prima partita, ogni ambientazione premia i giocatori con una canzone: sei brani gratuiti conquistati giocando. Oltre queste ambientazioni, un'ulteriore fase conduce al trofeo finale Never-Ending PAPstory, diffondendo PAPlove in Piazza Duomo.

«Pensare fuori dagli schemi è lo spirito di PAPmusic: anche quando un capitolo finisce, la Never-Ending PAPstory continua!» afferma LeiKiè, creatrice di PAPgame.

Ma la vittoria non è la fine! Ispirato a un sistema di prestige loop, il meccanismo di progressione ciclica permette ai giocatori di ricominciare mantenendo il proprio punteggio, riconquistare i trofei e registrare su ciascuno il numero delle vittorie ottenute. I cicli successivi offrono regali differenti tra un'ambientazione e l'altra. PAPcoin e PAPgem accompagnano l'avventura.

QUATTRO CORTI MUSICALI. UN MISTERO CHE SI SVELA.

La storia di PAPgame è stata raccontata attraverso quattro corti musicali, ognuno dei quali ha rivelato nuovi indizi. "BREAKING PAPnews" ha dato inizio al mistero a giugno; "Gioco a PAPmusic Game" ha svelato a luglio che si trattava di un videogioco; "Solo un gioco è?" ha sollevato nuove domande e PAPsorprese a settembre. Ora "PAPmusic Game Fuori dagli Schemi" completa il percorso con una rivelazione che diventa giocabile.

Le prime tre campagne hanno generato circa 50 milioni di visualizzazioni sui social media e 5.500 pubblicazioni sui media internazionali.

Not Just Music S.r.l. è la società di produzione italiana che ha dato vita al film PAPmusic – Animation for Fashion e al videogioco PAPgame. Unendo animazione, musica originale, moda e intrattenimento interattivo, la società sviluppa e produce progetti creativi nei settori del cinema, della musica e dei videogiochi. Not Just Music è sia sviluppatore sia editore di PAPgame per Android e iOS.

E ADESSO?

Con tutti e quattro i capitoli musicali conclusi, come può finire una Never-Ending PAPstory? Le prossime PAPnews potrebbero riservare ancora più sorprese...

PAPizzati anche tu!

Website: https://www.not-just-music.it/Instagram: @papmusicofficialTikTok: @papmusicofficialYouTube: @PAPmusicOfficial

Contatto: info@not-just-music.it

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