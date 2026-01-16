circle x black
Cosa si intende per abbigliamento da viaggio d'affari? Una risposta cinese attraverso la lente dell'estetica orientale

FIRENZE, Italia, 16 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Tenutasi a Firenze dal 13 al 16 gennaio, la 109esima edizione di Pitti Immagine Uomo ha accolto Septwolves, uno dei principali marchi cinesi di abbigliamento maschile. Il marchio è entrato in un segmento della moda dominato dall'Occidente presentando la collezione Business Travel Tech Jacket, per dimostrare la sua visione distintiva di cosa può essere l'abbigliamento da viaggio d'affari.

Con l'evoluzione degli stili di vita degli uomini d'élite in tutto il mondo, il confine tra lavoro e tempo libero si è dissolto, portando l'abbigliamento da viaggio d'affari in primo piano nell'abbigliamento maschile. Nel 2024 Septwolves ha presentato la nuovissima Business Travel Tech Jacket alla Milano Fashion Week, affermandosi nel segmento dei viaggi d'affari. Queste giacche coniugano innovazione e funzionalità: la membrana traspirante brevettata Breathable Membrane 3.0 assicura tepore, assenza di umidità e comodità, mentre i supporti gonfiabili integrati per il collo e la zona lombare soddisfano le esigenze di riposo di chi viaggia spesso. Traendo ispirazione dalla "estetica cinese patrimonio dell'umanità", la collezione trasmette una ricca narrazione culturale. La WRCA l'ha definita una "giacca tecnica ultra-tiepida all'avanguardia".

Dalla sesta apparizione alla Milano Fashion Week alla vetrina al Pitti Uomo, evento orientato al business, Septwolves è passato dal semplice essere osservato allo stabilire un punto di riferimento per il settore. Questa evoluzione sottolinea 36 anni di know-how nella lavorazione artigianale delle giacche e la capacità del marchio di competere sulla scena mondiale dell'abbigliamento maschile di alta gamma con eccellenza tecnica e un ricco patrimonio culturale.

