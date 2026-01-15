circle x black
Cerca nel sito
 

Annabella Martinelli trovata morta, la 22enne era scomparsa il 6 gennaio

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte, ma non si esclude possa essersi trattato di un gesto volontario

Annabella Martinelli
Annabella Martinelli
15 gennaio 2026 | 16.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stata trovata morta Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni allontanatasi da casa la sera del 6 gennaio. Il suo corpo è stato ritrovato nella zona impervia dei Colli Euganei che da giorni era oggetto di costanti ricerche da parte di vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della protezione civile. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte, ma non si esclude possa essersi trattato di un gesto volontario.

La giovane era uscita di casa alle 20 del 6 gennaio, a bordo di una bicicletta ritrovata chiusa con il lucchetto sabato scorso. La Procura di Padova aveva diffuso le ultime immagini delle telecamere, che l’avevano ripresa quella sera. Il corpo è stato rinvenuto non lontano dalla bicicletta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
annabella martinelli annabella martinelli scomparsa annabella martinelli teolo annabella martinelli morta
Vedi anche
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza