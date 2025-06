Desay Battery presenta soluzioni innovative per l'accumulo di energia alla SNEC PV+ Expo e annuncia una partnership strategica con il leader turco nel settore dell'energia Demir Enerji

HUIZHOU, Cina, 12 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Desay Battery, una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di innovazioni per l'accumulo di energia, ha raggiunto un traguardo fondamentale alla SNEC PV+ Expo 2025, annunciando una partnership strategica con Demir Enerji, la principale azienda turca nel settore dell'energia. Entrambe le aziende si sono impegnate a collaborare a diversi progetti di accumulo di energia in Ucraina – il progetto MHP Chicken Block Solar + ESS da 2,5 MW/5 MWh, il progetto MHP n. 1 con una capacità di 2 MW/5 MWh e il progetto n. 2 da 20 MW/40 MWh, nonché il progetto VOLTAGEG da 10 MW/40 MWh.

"Grazie alla partnership stretta con Demir Enerji, guardiamo con fiducia all'opportunità di portare le nostre tecnologie di accumulo di energia più avanzate sul dinamico mercato turco dell'energia", spiega Jack Guo, vicepresidente Desay Battery. "Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di espansione globale e sottolinea il nostro impegno nel promuovere la transizione verso l'energia pulita a livello globale".

In occasione dell'esposizione Desay Battery ha presentato la tecnologia all'avanguardia delle celle per batterie, illustrando un'ampia gamma di prodotti – celle agli ioni di litio ad alte prestazioni (DLP-100, DLP-280, DLP-314) e l'innovativa batteria agli ioni di sodio DSP-60. Oltre alla tecnologia delle celle, Desay Battery ha presentato vari sistemi modulari di accumulo di energia, costituiti da moduli al litio scalabili da 100 Ah e 280 Ah, insieme a pacchi batteria 52S che consentono un'integrazione flessibile. Per applicazioni commerciali e industriali, ha introdotto gli armadi di accumulo di energia Lumos con capacità di 215 kWh e 344 kWh. Per l'uso residenziale, le offerte includevano il sistema di accumulo dell'energia (ESS) residenziale LV da 10-25 kWh e l'ESS residenziale HV DCDC da 21 kWh (280 Ah), progettati per fornire soluzioni efficienti e salvaspazio per le abitazioni. Inoltre, Desay Battery ha esposto soluzioni infrastrutturali su larga scala, tra cui il sistema di accumulo in container raffreddato a liquido Vita 5MWh Utility ESS, che supporta la stabilità della rete, nonché armadi per batterie di gruppi di continuità progettati per l'alimentazione di backup critica.

I prodotti esposti non solo evidenziano la leadership di Desay Battery nella tecnologia di accumulo di energia, ma ne dimostrano anche la profonda comprensione delle diverse esigenze applicative, insieme alla capacità di fornire soluzioni precise e personalizzate.

Grazie a oltre 20 anni di esperienza specializzata, Desay Battery si è saldamente posizionata come fornitore di sistemi di accumulo di energia di livello 1, guadagnandosi di recente un posto nella lista Energy Storage Tier 1 di BloombergNEF per il secondo trimestre del 2025. Questo riconoscimento ne sottolinea l'approccio integrato verticalmente, che copre l'intero spettro, dallo sviluppo delle celle all'integrazione completa del sistema. Grazie alo sviluppo di impianti di produzione all'avanguardia e di rigorosi processi di controllo qualità, Desay Battery continua a stabilire lo standard nel settore dell'accumulo di energia.

