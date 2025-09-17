Facile avviamento alla creatività digitale -- Wacom presenta il nuovo display interattivo Wacom One 14

Scopri la tua passione creativa. Grazie al suo schermo da 14 pollici, al design leggero e alla reattività della penna, il nuovo Wacom One 14 semplifica l'inizio del tuo percorso creativo.

TOKYO, Giappone, 17 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Wacom ha lanciato oggi Wacom One 14, l'ultimo display interattivo della serie Wacom One. Progettato per essere un invitante primo passo verso la creatività digitale, Wacom One 14 si collega a PC, Mac o Chromebook e offre ai creativi alle prime armi un equilibrio tra semplicità, prestazioni e valore. È ideale per aspiranti artisti, hobbisti e creativi grafici che desiderano disegnare, fare schizzi, modificare foto, annotare o esplorare nuove possibilità creative.

Un comodo avviamento alla creatività digitale

Wacom One 14 è dotato di display IPS Full HD da 14 pollici con rivestimento antiriflesso e anti-impronta per ridurre i riflessi sullo schermo, consentendo agli utenti di concentrarsi sul proprio lavoro creativo. Utilizza inoltre la tecnologia di incollaggio diretto per ridurre al minimo la parallasse, offrendo una sensazione di disegno naturale, analoga a quella della carta. Lo schermo più ampio offre ai principianti creativi ampio spazio per disegnare, fare schizzi e illustrazioni, mantenendo al contempo il display interattivo compatto e leggero (750 grammi), rendendolo facile da trasportare e installare. Il display garantisce una riproduzione affidabile dei colori per opere d'arte, foto e attività pratiche.

La tecnologia della penna Wacom, frutto di oltre 40 anni di esperienza, consente un'esperienza d'uso comoda e affidabile con parallasse minima, bassa latenza e riconoscimento naturale dell'inclinazione, aiutando i creativi digitali alle prime armi a godere di un'esperienza di disegno naturale fin dall'inizio. La penna standard Wacom One inclusa è priva di batteria, leggera e dotata di due pulsanti personalizzabili. Wacom One 14 è compatibile anche con penne di altri marchi affidabili come Staedtler, LAMY e Dr. Grip, offrendo agli utenti la libertà di scegliere l'impugnatura e lo stile che preferiscono.

Connettività semplice con un solo cavo

L'installazione è semplice con un singolo cavo USB-C quando il computer supporta DisplayPort Alt Mode o Thunderbolt 3/4, che fornisce alimentazione, video e dati per consentire agli utenti di essere operativi rapidamente. Per i computer in assenza di una porta USB-C compatibile, il convertitore Wacom opzionale consente la connessione con porte HDMI, USB-C e alimentazione. Wacom One 14 funziona perfettamente con Windows 10 o versioni successive, macOS 13 o versioni successive e Chromebook.

Da' il via alla tua creatività

Wacom One 14 è dotato di un versatile pacchetto di app creative, che consente agli utenti di iniziare subito a creare. Clip Studio Paint Pro, Magma e Concepts supportano il disegno e i fumetti. Passpartout 2 aggiunge un'esperienza artistica divertente e interattiva. Foxit PDF Editor supporta lo studio, il lavoro e le attività quotidiane, mentre Skillshare offre l'accesso a lezioni online tenute da creativi professionisti. Insieme, questi strumenti offrono ai principianti creativi e agli hobbisti la libertà di esplorare la propria creatività fin dal primo giorno.

"Wacom One 14 è progettata per chi muove i primi passi nel disegno e nell'illustrazione digitale", ha affermato Koji Yano, Vicepresidente Senior, Unità esperienza creativa di Wacom. "Combinando uno schermo più ampio e un'affidabile tecnologia della penna in modo da facilitare l'approccio creativo dei principianti, dà agli utenti la sicurezza di divertirsi creando fin dal primo giorno".

Disponibilità

Wacom One 14 sarà disponibile in autunno sull'eStore di Wacom e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Per saperne di più, visita: https://www.wacom.com/products/pen-displays/wacom-one

Informazioni su Wacom

Wacom è leader mondiale nelle soluzioni con penna digitale e offre strumenti intuitivi per la scrittura e il disegno. I nostri prodotti sono affidabili in tutti i settori della creatività, dagli atelier alle classi scolastiche, fino al settore sanitario, a supporto di studenti e professionisti. Le tecnologie delle penne Wacom sono inoltre alla base di numerosi PC, tablet e telefoni dotati di penna, grazie a partnership con i principali marchi tecnologici.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771749/Wacom_One_14_Overhead_with_pen_on_the_right.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.