Bjk Cup, Italia ancora campione: dominio delle azzurre in finale contro gli Stati Uniti

La Nazionale della capitana di Tathiana Garbin vince il trofeo per il secondo anno consecutivo. Americano battute 2-0

Jasmine Paolini - Afp
Jasmine Paolini - Afp
21 settembre 2025 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia vince ancora la Bjk Cup, oggi domenica 21 settembre. Le azzurre della capitana Tathiana Garbin trionfano 2-0 nella finale contro gli Stati Uniti grazie a due prove sontuose di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La toscana domina nel suo match contro Pegula e chiude sul 6-4 6-2, regalando il successo alla Nazionale dopo la prima vittoria di Cocciaretto in mattinata, doppio 6-4 contro Navarro. Per l'Italia è la sesta Bjk Cup, la seconda consecutiva.

Italia tennis Bjk Cup Nazionale tennis
