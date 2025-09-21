La Nazionale della capitana di Tathiana Garbin vince il trofeo per il secondo anno consecutivo. Americano battute 2-0
L'Italia vince ancora la Bjk Cup, oggi domenica 21 settembre. Le azzurre della capitana Tathiana Garbin trionfano 2-0 nella finale contro gli Stati Uniti grazie a due prove sontuose di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La toscana domina nel suo match contro Pegula e chiude sul 6-4 6-2, regalando il successo alla Nazionale dopo la prima vittoria di Cocciaretto in mattinata, doppio 6-4 contro Navarro. Per l'Italia è la sesta Bjk Cup, la seconda consecutiva.