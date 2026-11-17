La mostra riunisce 40 marchi calzaturieri spagnoli che reinterpretano capi storici di Cristóbal Balenciaga, Fortuny, Paco Rabanne e altre icone della moda spagnola.

Visitabile fino al 31 gennaio 2027, la mostra trasforma 35 vetrine in una celebrazione della creatività, dell'innovazione e dell'artigianalità calzaturiera spagnola.

MADRID, 17 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Il Museo del Traje, appartenente al Ministero della Cultura spagnolo, e la Federazione delle industrie calzaturiere spagnole (FICE) presentano "La moda a tus pies", una mostra che mette in dialogo il patrimonio della moda spagnola con il design calzaturiero contemporaneo.

Curata da Javier Echeverría Sola e Juan Gutiérrez, la mostra presenta le creazioni di 40 aziende calzaturiere spagnole ispirate a capi storici appartenenti alla collezione del Museo. Integrato in 35 vetrine distribuite lungo l'esposizione permanente, il percorso comprende inoltre due sale gialle che fungono rispettivamente da prologo e da epilogo. Il giallo, associato alle forme utilizzate nella produzione delle calzature, accompagna i visitatori lungo il percorso espositivo.

"La conoscenza e la conservazione del patrimonio assumono una dimensione particolarmente arricchente quando contribuiscono a generare nuove interpretazioni e nuove forme di creazione", afferma Helena López de Hierro, direttrice del Museo del Traje.

Tre secoli di moda e creatività

Dal XVIII secolo ai giorni nostri, la mostra esplora il modo in cui silhouette, ricami, colori, texture e materiali ispirano le calzature contemporanee. Tra i riferimenti storici figurano gli abiti tradizionali spagnoli, un costume da torero dell'inizio del XX secolo, uno scialle di Manila e il costume charro della regina Vittoria Eugenia, insieme alle creazioni di Cristóbal Balenciaga, Mariano Fortuny, Paco Rabanne, Pedro Rodríguez e Sybilla.

Tra i pezzi più rappresentativi figurano l'iconico abito Delphos di Fortuny, risalente al 1909 circa e reinterpretato da Pons Quintana; un abito di Pedro Rodríguez del 1960 abbinato a una creazione di Lola Cruz; una creazione di Paco Rabanne del 1967 affiancata da Monami e dall'artista Teresa de la Pisa; un abito di Balenciaga del 1965 appartenuto a Bunny Mellon, presentato insieme a Calzados Franjul; e uno scialle di Manila del 1900 reinterpretato da Magrit e Ángeles Espinar.

"Silhouette, ricami, colori e materiali attraversano il tempo, passando dalla tradizione all'innovazione e alla modernità, per trovare oggi espressione nelle calzature", spiegano i curatori.

40 aziende, oltre 250 proposte

Dopo aver individuato i pezzi storici a cui ispirare i progetti, FICE ha indetto una selezione aperta. Sono state presentate oltre 250 proposte, successivamente valutate attraverso un concorso anonimo.

I marchi partecipanti sono Alhamas, Amambaih, Bibi Lou, Callaghan, Calzados Franjul, Castañer, Casteller, Chie Mihara, Defloresyfloreros, Feroz, Flabelus, Flordeasoka, Gaimo, Ganzitos, Glent, Guanabana Handmade, Herce Valverde, Jutelia, Kanna, Lodi, Lola Cruz, Lottusse, Magnanni, Magrit, Martinelli, Mascaró, Monami, Naguisa, Pablosky, Pedro García, Pedro Miralles, Pertini, PieSanto, Pons Quintana, Pretty Ballerinas, RAS, RIA Menorca, Studio Ilana, Toni Pons, Unisa e Museo del Calzado de Elda.

"Siamo un settore che conosce e valorizza il proprio passato, trae ispirazione dalle proprie radici e guarda con decisione al futuro", afferma Vicente Pastor, presidente di FICE.

Artigianalità, collaborazione e portata internazionale

Le aziende partecipanti hanno collaborato con artigiani e artisti spagnoli specializzati in ricamo tradizionale, merletto a fuselli, fiori di seta, lavorazione della pelle e ricamo Lunéville. Tra i collaboratori figurano Alfonso Aguilar, Ángeles Espinar, Atelier Cairel, Corina Roselló, Encarnita Berrio, Francisco Carrera Iglesias "Paquili", Genoveva Hita, Isidoro Hernández, Jesús Rosado, Mariana Barturen, Santiago del Palacio e Teresa de la Pisa.

Il progetto prosegue il percorso avviato con "Cristóbal Balenciaga | Shoes from Spain Tribute", presentato nel 2025 a Palazzo Morando, a Milano, durante la Milano Fashion Week e in occasione del 130° anniversario della nascita di Balenciaga. La mostra presentava 25 completi originali di Balenciaga, tra cui tre pezzi concessi in prestito dal Museo del Traje. Il successo dell'iniziativa ha ispirato la più ampia mostra di Madrid, dedicata a tre secoli di moda spagnola.

La mostra è organizzata dal Ministero della Cultura, attraverso il Museo del Traje, e da FICE, in collaborazione con Acción Cultural Española. L'iniziativa è sostenuta da ICEX in qualità di sponsor principale, insieme ai governi regionali dei territori produttori di calzature: Comunitat Valenciana, La Rioja, Castiglia-La Mancia e Isole Baleari. A questi si aggiungono le istituzioni locali di Elda, Elche, Caravaca de la Cruz, Albacete e Almansa, oltre al Museo del Calzado de Elda e alla Fundación FICIA.

Il progetto comprende inoltre una produzione audiovisiva interpretata dalla danzatrice Lucía Lacarra e diretta da Luis Soto di BSWT, con il sostegno principale della Generalitat Valenciana attraverso IVACE.

Informazioni per i visitatori

Sede: Museo del Traje, Avenida Juan de Herrera, 2, MadridData: Fino al 31 gennaio 2027Sito web: www.lamodaatuspies.comInstagram: @lamodaatuspies.expo IMMAGINI E VIDEO PER LA STAMPA DISPONIBILI QUI

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