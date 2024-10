GITEX GLOBAL 2024: Huawei lancia una serie di soluzioni per la trasformazione digitale e intelligente dell'industria, oltre a dei prodotti fiore all'occhiello

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 16 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Con il tema Accelerate Industrial Digitalization and Intelligence (Accelerare la digitalizzazione e l'intelligenza dell'industria), Huawei prende parte al GITEX GLOBAL 2024 in qualità di Diamond Sponsor. Huawei ha organizzato l'Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit e lanciato soluzioni congiunte in collaborazione con i partner destinate a dieci settori industriali, oltre a una serie di nuovi prodotti fiore all'occhiello progettati per supportare i clienti in una miglior trasformazione digitale e intelligente.

Un'innovazione a ciclo continuo per aiutare i clienti a centrare il successo, coinvolgere i partner locali e coltivare i talenti locali

Li Peng, vicepresidente aziendale senior e presidente di ICT Sales & Service di Huawei, ha pronunciato il discorso di apertura del summit. "Stiamo combinando i rispettivi punti di forza nei settori networking, storage, calcolo, cloud ed energia", ha affermato Li, che ha poi proseguito: "E collaboriamo con i partner per costruire una nuova infrastruttura digitale e intelligente".

Li ha illustrato in dettaglio l'applicazione, da parte di Huawei, dell'architettura di riferimento alla trasformazione intelligente dei settori industriali, per offrire ai clienti soluzioni all'avanguardia e adattabili.

"Non potremmo ottenere questi risultati senza i nostri partner", ha continuato Li. "Siamo impegnati nella realizzazione di un ecosistema di partner sano, aperto e reciprocamente vantaggioso. Abbiamo anche creato 14 OpenLab in tutto il mondo per supportare l'innovazione congiunta con partner di soluzioni locali.

Li ha parlato dell'innovazione a ciclo continuo di Huawei volta a fornire soluzioni leggere, prodotti commerciabili, servizi completi di abilitazione aziendale e piattaforme digitali efficienti ai partner, per aiutarli a servire le PMI in modo più indipendente, semplice ed efficace.

Ha concluso descrivendo l'impegno di Huawei per contribuire allo sviluppo di talenti digitali locali e allo sviluppo dell'ecosistema del settore, un fattore essenziale per promuovere uno sviluppo sostenibile. "Huawei è pronta a unire le forze con più clienti e partner, per rendere possibile la trasformazione industriale digitale e intelligente e apportare maggiori vantaggi alla vita e al lavoro delle persone in tutto il mondo", ha aggiunto Li.

Accelerare la digitalizzazione e l'intelligenza nell'industria per un netto aumento della produttività

Leo Chen, vicepresidente aziendale senior e presidente commerciale di Huawei, nel suo discorso programmatico ha sottolineato come l'intelligenza artificiale e il 5G-A siano tra le tecnologie di nuova generazione che trainano la quarta rivoluzione industriale, che porterà a un netto balzo in avanti nella produttività. Questa trasformazione però comporta anche sfide in termini di infrastrutture, applicazioni industriali ed ecosistemi di talenti. Huawei si impegna a mettere a frutto i propri vantaggi esclusivi per aiutare clienti e partner a centrare il successo nell'era dell'intelligenza.

Huawei continuerà a sfruttare le capacità full-stack in termini di connettività, storage, elaborazione e cloud, per aiutare le aziende a realizzare infrastrutture ICT pronte per l'intelligenza artificiale.

Huawei ha pubblicato il documento Amplifying Industrial Digitalization & Intelligence Practice White Paper (Libro bianco sull'amplificazione della pratica della digitalizzazione e dell'intelligence industriale), che include oltre 100 casi di successo a cui i clienti possono fare riferimento nel corso della propria trasformazione.

Huawei intende rafforzare il sistema di cooperazione Huawei-Partner e coltivare un ecosistema di talenti digitali e intelligenti. Huawei ha sviluppato un nuovo Global Digital Index (GDI) con IDC per offrire ai clienti gli indicatori necessari a una valutazione quantitativa della trasformazione.

Costruire infrastrutture ICT di prossima generazione

David Shi, vicepresidente della divisione Marketing ICT e Commercializzazione delle Soluzioni di Huawei, ha sottolineato come sia importante creare una solida infrastruttura ICT per il successo delle aziende nell'era dell'intelligenza. Ha evidenziato due punti chiave per accelerare questa trasformazione: accelerare la diffusione delle infrastrutture ICT e accelerare la monetizzazione. "Solo lavorando a stretto contatto con i nostri clienti e partner possiamo davvero portare intelligenza in tutti i settori", ha affermato Shi.

Accelerare la diffusione dell'infrastruttura ICT consente a un numero maggiore di partner e clienti di integrare, accedere e utilizzare senza problemi l'infrastruttura ICT, che potrà evolversi al ritmo delle esigenze aziendali. Huawei ha proposto quattro principi per semplificare la costruzione e l'utilizzo dell'infrastruttura ICT: facilità di integrazione, accesso, utilizzo ed evoluzione. Ciò facilita l'uso diffuso delle infrastrutture ICT in scenari standard come campus, WAN e data center.

Huawei ha lanciato prodotti e portafogli di punta e sviluppato i prodotti HUAWEI eKit, un potente strumento finalizzato alla trasformazione digitale, per un'integrazione e un utilizzo più efficienti.

Accelerare la monetizzazione significa accelerare l'innovazione dei servizi e la creazione di valore attraverso le tecnologie, integrando tecnologie e scenari e collaborando per costruire un fiorente ecosistema di partner a supporto della crescita continua dell'azienda.

Huawei ha collaborato con i partner per presentare soluzioni mirate alla trasformazione digitale e intelligente per dieci settori, tra cui National Government Cloud Solution, ICT Talent Cultivation Solution e altri ancora.

Crescere insieme, vincere nell'era intelligente

Il framework "SHAPE" di Huawei supporta i partner in cinque aree chiave: sostenere la leadership, perfezionare l'innovazione congiunta con i partner, promuovere lo sviluppo delle capacità dei partner, promuovere l'esperienza di cooperazione dei partner ed espandere le opportunità di crescita dei partner.

"Collaboriamo con i nostri partner per creare una cultura incentrata sul cliente, mantenere il principio di 'vantaggi condivisi come ponte, integrità come fondamento e regole come garanzia', promuovere un ambiente aziendale sano e crescere insieme per aiutare i clienti a intraprendere con successo la trasformazione digitale e intelligente", ha affermato Ernest Zhang, presidente del comparto Partner Globali, Area Commerciale-Distribuzione e Vendite aziendali di Huawei.

"Collaborare con Huawei significa maggiori opportunità di crescita, maggiore efficienza operativa, maggiori margini commerciali e una maggiore capacità orientata all'AI", ha affermato Zhang.

