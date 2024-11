GTI avvia il reclutamento globale per il progetto Intelligent RAN, Ubiquitous AI del programma di sviluppo 5G-A×AI

ISTANBUL, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Al Global MBB Forum 2024 (MBBF 2024), GTI ha dato il via al reclutamento globale per il progetto Intelligent RAN, Ubiquitous AI (RAN intelligente, AI ubiqua) volto ad accelerare il potenziamento bidirezionale tra 5G-A e AI nell'ambito del suo programma di sviluppo 5G-A×AI. È stata illustrata la convergenza tra 5G-A e AI con i principali operatori mondiali e partner di settore, tra cui GSMA, China Mobile, Telefónica, AIS, HKT, Zain, Leju Robot e Huawei. L'obiettivo è sbloccare nuove opportunità di crescita aziendale tramite l'esplorazione di tecnologie innovative, applicazioni e opportunità di cooperazione.

Basato sul programma di sviluppo 5G-A×AI dell'azienda, il progetto Intelligent RAN, Ubiquitous AI di GTI persegue due scopi principali. Per prima cosa saranno combinate reti 5G-A e AI per abilitare l'O&M intelligente, l'ottimizzazione della rete, il risparmio energetico e la monetizzazione dell'esperienza, aiutando così gli operatori globali a migliorare la produttività della propria rete. In secondo luogo, il progetto accelererà lo sviluppo del settore dell'AI mobile integrando l'AI in numerosi settori, potenziando la capacità di rete per supportare meglio i servizi AI e promuovendo l'innovazione dei benchmark pilota del settore e dei casi d'uso di valore elevato.

Dall'adozione commerciale del 5G, sono stati distribuiti in tutto il mondo circa 5,94 milioni di stazioni base 5G al servizio di 1,87 miliardi di utenti 5G. Come evoluzione e potenziamento del 5G, anche il 5G-A è entrato nell'uso commerciale e sta creando nuovo valore per privati, famiglie e aziende. Le tecnologie dell'AI generativa stanno maturando e si fondono in misura sempre maggiore con il 5G-A per promuovere ulteriormente lo sviluppo di applicazioni intelligenti e di interazioni multimodali. Per sfruttare al meglio questa fusione, nel mese di maggio di quest'anno GTI ha lanciato il programma di sviluppo 5G-A×AI, nell'obiettivo di esplorare applicazioni innovative, creare nuovo valore aziendale e accelerare lo sviluppo del settore dell'AI mobile.

Fin dagli inizi il programma ha ottenuto un supporto diffuso: tra i suoi membri iniziali figurano oltre 20 operatori e partner di Asia, America ed Europa. Insieme, questi membri hanno partecipato attivamente alle attività principali e realizzato progressi significativi nell'impostazione di laboratori aperti, nella creazione di una comunità aperta di innovazione collaborativa e nell'esplorazione di casi d'uso innovativi correlati all'integrazione 5G-A×AI.

Il programma ha creato e gestisce quattro laboratori aperti per fornire ambienti di base, strutture per dispositivi, scenari di applicazione industriale e altre risorse per l'innovazione dell'integrazione 5G-A×AI incentrata sull'AI per le RAN e le RAN per l'AI.

Per promuovere una comunità aperta e collaborativa dedicata all'innovazione, nel mese di settembre di quest'anno GTI e GSMA Foundry hanno lanciato la prima serie di "Sfide", affrontando gli ostacoli principali all'integrazione tra 5G-A e AI e dando vita a nuove opportunità di cooperazione.

Il programma ha esplorato casi d'uso digitali e intelligenti di alto valore in scenari quali la vita quotidiana, l'industria pesante, l'energia, i trasporti e la gestione municipale. Sulla base di casi di successo nell'integrazione tra 5G-A e AI, sono stati sviluppati modelli commerciali replicabili come riferimento per la creazione di valore e la monetizzazione.

Fondata nel 2011, GTI è cresciuta fino a diventare un'influente piattaforma di cooperazione internazionale nel campo delle comunicazioni mobili globali e oggi conta 146 operatori membri e 262 partner di settore. Guardando al futuro, continuerà a promuovere l'innovazione integrata del 5G-A e dell'intelligenza artificiale nella tecnologia, nel business e nell'ecosistema. Ciò sosterrà la trasformazione digitale e intelligente delle economie e delle società, consentirà di scoprire nuove opportunità di guadagno e stimolerà la crescita del settore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2549873/49677801_03F7_435C_A905_2F82B901BF81.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/gti-avvia-il-reclutamento-globale-per-il-progetto-intelligent-ran-ubiquitous-ai-del-programma-di-sviluppo-5g-aOai-302297970.html