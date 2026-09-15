HEALTH TRIAGE RAFFORZA IL MANAGEMENT: GUIDO CANNITO NUOVO CHIEF COMMERCIAL OFFICER

TORINO, Italia, 15 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Health Triage annuncia la nomina di Guido Cannito come nuovo Chief Commercial Officer & Head of Market Development. Con oltre vent'anni di esperienza nell'innovazione tecnologica applicata alla sanità, Cannito guiderà le strategie di sviluppo commerciale dell'azienda, contribuendo a rafforzarne il posizionamento sul mercato e ad accelerare l'adozione delle soluzioni Health Triage da parte di ospedali, sistemi sanitari e partner industriali in Italia e all'estero.

Nel corso della sua carriera, Cannito ha maturato competenze trasversali nel settore della digital health, operando sia in realtà imprenditoriali italiane, con una forte presenza internazionale, sia in grandi multinazionali attive nella trasformazione digitale dei processi sanitari. Un percorso professionale costruito attorno a un obiettivo costante: trasformare l'innovazione tecnologica in valore concreto per i professionisti della salute e per i pazienti. L'ingresso di Cannito arriva in una fase particolarmente significativa per Health Triage, impegnata nello sviluppo di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale per supportare la diagnosi oncologica e migliorare l'efficienza dei percorsi clinici. Negli ultimi anni l'azienda ha consolidato il proprio posizionamento attraverso attività di ricerca, validazione scientifica e collaborazioni nazionali e internazionali, creando le basi per una crescita orientata al mercato.

"L'innovazione ha valore solo quando riesce a generare un impatto reale nella pratica clinica", afferma Guido Cannito. "In Health Triage ho trovato una combinazione rara di competenze scientifiche, talento umano e visione strategica. Credo fortemente nella capacità dell'Intelligenza Artificiale di supportare il lavoro dei professionisti sanitari e contribuire a rendere i sistemi di cura più efficaci, accessibili e sostenibili".

Tra le priorità di Guido Cannito vi saranno il rafforzamento delle relazioni con i principali stakeholder sanitari, lo sviluppo di partnership strategiche e il consolidamento della presenza dell'azienda nei mercati europei.

"La crescita di Health Triage passa attraverso la capacità di trasformare anni di ricerca e sviluppo in soluzioni adottate dal mercato", commenta Davide Dettori, CEO di Health Triage. "L'esperienza di Guido rappresenta un elemento importante per accompagnare questa fase di evoluzione e per rafforzare il dialogo con il mondo della sanità, delle istituzioni e dell'industria".

Con questa nomina, Health Triage conferma la volontà di accelerare il proprio percorso di crescita, rafforzando la struttura manageriale e consolidando il ruolo dell'azienda come protagonista dell'innovazione applicata alla salute.

Chi è Health Triage

Health Triage è una deep tech italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per la prevenzione e la diagnostica oncologica. La società è controllata da Fin Posillipo S.p.A. ed è partecipata da Fondazione ENEA Tech e Biomedical, Vertis SGR, attraverso il fondo Vertis Venture 6 Digital Sud, e Health 1, partner strategici nel percorso di crescita industriale dell'azienda.

www.healthtriage.ai

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