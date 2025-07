HeraldEX definisce il futuro con la sua piattaforma per criptovalute one-stop per le aziende

VARSAVIA, Polonia, 15 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Alla Crypto Expo Dubai 2025, HeraldEX ha lanciato due dei suoi strumenti più attesi: il Crypto Payment Gateway e l'OTC Desk, che hanno attirato molta attenzione e hanno fatto registrare un grande successo. Questi strumenti sono stati creati per aiutare le aziende a utilizzare le criptovalute senza doversi occupare delle consuete complicazioni.

Da piattaforme di e-commerce e di gaming a istituzioni e trader ad alti volumi, questi strumenti supportano un'ampia gamma di esigenze aziendali. Consentono pagamenti in criptovaluta rapidi e sicuri e transazioni di grandi volumi con il minimo attrito. Con pagamenti immediati, conversioni fiat, elevata liquidità e totale riservatezza in un'unica suite integrata, HeraldEX rende l'adozione globale delle criptovalute semplice e senza problemi.

"Partecipare al Crypto Expo Dubai è stato un momento decisivo per noi", ha dichiarato Aravinth Ramesh, CTO di HeraldEX."Ci siamo relazionati con leader del settore, potenziali partner e utenti da tutto il mondo. Non si è trattato solo di presentarsi, ma di mostrare cosa è possibile e dove sta andando HeraldEX", ha aggiunto.

HeraldEX si distingue come piattaforma per criptovalute all-in-one. Le aziende accettano la valuta digitale senza alcuno sforzo, i trader gestiscono grandi transazioni OTC con la massima liquidità e velocità e gli utenti possono usufruire di funzionalità pensate per ogni esigenza in fatto di criptovalute. HeraldEX è la scelta di fiducia per chiunque voglia dare un ulteriore impulso al proprio percorso nel mondo delle criptovalute.

"Abbiamo creato questa soluzione perché diventasse la scelta ovvia per chiunque abbia a che fare con le criptovalute", afferma K. Balasubramanyam, CEO di HeraldEX. "Con le tante funzionalità integrate, che si tratti di accettare pagamenti, effettuare grandi transazioni o gestire asset, la nostra piattaforma consente di fare tutto senza sforzo", ha aggiunto.

Il CEO K. Balasubramanyam ha oltre 20 anni di esperienza nei mercati dei capitali e nella finanza. Il CTO Aravinth Ramesh ha dedicato anni alla creazione di sistemi tecnologici basati sull'intelligenza artificiale e sulla blockchain. Entrambi vedevano lo stesso problema: la criptovaluta non era concepita per un utilizzo commerciale reale. Quell'idea ha dato origine a ciò che HeraldEX è oggi.

Attualmente HeraldEX è in costante crescita e sempre più aziende si stanno unendo a noi in Europa, negli Emirati Arabi Uniti e in Australia. La piattaforma opera nel rispetto delle normative locali di ciascuna di queste regioni e si concentra su strumenti concreti che supportano il modo in cui le aziende utilizzano le criptovalute.

Per maggiori informazioni: Aravinth Ramesh, CTO Sito web: https://herald.exchange/ E-mail: aravinth@herald.exchange

