HeyGears presenta l'UltraCraft Reflex RS: Stampa 3D precisa e rapida

IRVINE, California, 20 settembre 2024 /PRNewswire/ -- HeyGears ha lanciato la UltraCraft Reflex RS, una stampante 3D ad alte prestazioni progettata per la produzione in piccoli lotti, in grado di semplificare i processi di prototipazione rapida e di gestire le attività di stampa quotidiane. Sviluppata per progettisti, ingegneri e appassionati di stampa 3D, la Reflex RS coniuga precisione, velocità e semplicità d'uso per soddisfare le esigenze in rapida evoluzione di oggi.

Risultati di alta precisione e simili allo stampaggio a iniezione

La precisione è il cuore della Reflex RS e ne guida il design e le prestazioni nella stampa 3D. Il modulo asse Z di grado C5 garantisce uno spessore dello strato stabile, con deviazioni ridotte al minimo a ±2 µm, consentendo stampe dettagliate e di alta qualità. A tutto questo si aggiunge la calibrazione dello schermo a campo intero, che lo divide in 60 zone per una calibrazione meticolosa. Ciò garantisce un'intensità luminosa uniforme e un'elevata precisione di stampa su tutta l'area di stampa, con una tolleranza inferiore a 0,05 mm. Che si tratti di geometrie complesse o di progetti intricati, la Reflex RS garantisce risultati eccellenti, in grado di competere con i pezzi stampati a iniezione.

Stampa più veloce con maggiore affidabilità

La Reflex RS utilizza l'algoritmo Dynamic Motion Algorithm 3.0 di HeyGears, che offre un aumento della velocità fino al 33% rispetto alla stampa che non lo utilizza. Ciò consente agli utenti di produrre prototipi precisi, simili a quelli stampati a iniezione, in appena 2 ore. Regolando la velocità di stampa in base ai dati del sensore di forza, la Reflex RS garantisce un'esperienza di stampa più affidabile e uniforme. Ogni strato è controllato con precisione per evitare problemi comuni, come il disallineamento o il distacco degli strati, consentendo prestazioni ad alta velocità senza interruzioni.

Funzionalità intuitive per una configurazione rapida e semplice

La Reflex RS è facile da usare e consente a chiunque di iniziare a stampare in soli 15 minuti, grazie a funzioni come la pre-elaborazione con un clic, il livellamento automatico e il monitoraggio della forza. Il serbatoio di riscaldamento automatico della resina opzionale e il riempimento automatico semplificano ulteriormente il processo, consentendo agli utenti di concentrarsi sui propri progetti anziché sulle regolazioni.

Versatile e compatta per varie applicazioni

Questa volta sono state presentate anche due nuove resine: UltraPrint PAWW10 è una resina lavabile con acqua che semplifica la post-elaborazione con un risciacquo di 3 minuti e una polimerizzazione di 5 minuti, caratterizzata da un bassissimo sorbimento d'acqua (2,9%) per modelli durevoli e resistenti alle deformazioni, ideale per statuette e miniature. UltraPrint PAS10, una resina conveniente che offre stampe lisce e di alta qualità con una precisione di ≤0,05 mm, perfetta per miniature e prototipi che richiedono accuratezza e finiture raffinate.

Offerta di lancio

Per festeggiare il lancio, HeyGears offre fino al 4 ottobre 2024 la Reflex RS al prezzo early bird di $ 799, scontato rispetto al prezzo standard di $ 999.

Per maggiori informazioni, visitare HeyGears Store.

