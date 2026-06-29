HUAWEI AppGallery candidata al premio "Leading App Store Experience" ai Mobile Games Awards 2026

LONDRA, 29 giugno 2026 /PRNewswire/ -- AppGallery, il marketplace globale di app di Huawei nonché pilastro fondamentale dell'ecosistema Huawei, è stato selezionato tra i finalisti per il premio Leading App Store Experience ai Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026 di quest'anno. Con le votazioni del settore aperte fino al 20 luglio, AppGallery invita la comunità globale dei videogiochi a esprimere il proprio voto prima della cerimonia di gala che si terrà il 25 agosto a Colonia, durante la settimana della Gamescom.

La candidatura è un riconoscimento al costante impegno di AppGallery nell'offrire un'esperienza di prim'ordine sia ai giocatori che agli sviluppatori, con un ricco catalogo di titoli di rilevanza globale e locale in oltre 170 paesi e regioni. Dopo essere stata premiata come Best App Store ai Mobile Games Awards 2024, questa nuova candidatura conferma l'impegno della piattaforma verso l'eccellenza e l'innovazione continua.

Possono votare tutti i membri dell'industria dei videogiochi, fino al 20 luglio 2026. Vota ora su https://bit.ly/MGAMA. I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di gala VIP che si terrà a Colonia il 25 agosto.

Scopri di più su AppGallery su https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery/.

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