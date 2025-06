Huawei FusionSolar ospita il terzo Summit globale degli installatori, per un successo condiviso

DONGGUAN, Cina, 27 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Huawei FusionSolar ha tenuto, dal 16 al 19 giugno 2025, il terzo Global Installer Summit presso il Sanyapo Campus di Dongguan. Partner e installatori di alto livello provenienti da Europa, Asia-Pacifico, America Latina e altre regioni del mondo hanno approfondito le tendenze del mercato dei sistemi fotovoltaici e di accumulo di energia (ESS), le strategie degli installatori, casi di successo e strategie di marketing, creando insieme un modello per il futuro del mercato dell'energia distribuita.

Comunicazione e abilitazione: costruire solide basi per il settore del fotovoltaico intelligente

Charles Yang, Vicepresidente senior di Huawei e Presidente di Huawei Digital Power per il marketing, le vendite e i servizi globali, ha rivolto un messaggio di benvenuto e ha tenuto un discorso sul tema "Rimanere incentrati sul cliente: cultura e valori fondamentali di Huawei". Nel discorso, ha affermato che avere partner stabili e forti è una delle chiavi del successo aziendale nel settore globale dell'energia verde rappresentato da FV e ESS. Seguendo il principio della centralità del cliente e i valori fondamentali di Huawei, Huawei Digital Power è impegnata nella direzione strategica della digitalizzazione, dell'intelligenza e della decarbonizzazione, e collabora a stretto contatto con partner e clienti globali per costruire un futuro migliore e più verde.

Sun Xiaofeng, Presidente del servizio marketing e vendite Smart PV & ESS di Huawei Digital Power, ha tenuto un discorso sul tema "Costruire insieme un futuro sostenibile", nel quale ha sottolineato che l'energia rinnovabile diventerà un motore importante nei nuovi sistemi energetici in tutte le fasi di produzione, trasmissione, distribuzione e consumo di energia, e si muoverà verso la piena commercializzazione e lo sviluppo di tutti gli scenari. Huawei FusionSolar aiuterà gli installatori a sviluppare la propria attività e a raggiungere il successo aziendale attraverso quattro strategie per gli installatori: un'eccezionale soluzione standardizzata, servizi affidabili, marketing orientato al valore e un sistema aziendale sostenibile.

Fang Liangzhou, CMO di Huawei Digital Power, ha tenuto un discorso sul tema "Rafforzare il branding e il marketing con partner e installatori per favorire il successo aziendale", nel quale ha sottolineato l'importanza del branding e del marketing per il successo aziendale, ha evidenziato i continui investimenti di Huawei Digital Power nel rafforzamento dell'immagine del marchio e ha condiviso il successo dell'esplorazione del marketing congiunto da parte di partner e installatori in regioni come Europa e Asia-Pacifico. Huawei Digital Power collaborerà apertamente con partner e installatori per condividere risorse e competenze di branding e marketing, promuovendo il successo commerciale reciproco.

Wang Wenyuan, Ingegnere capo del sistema di gestione FusionSolar Smart PV, ha presentato "SmartDesign: dall'idea al business plan in 10 minuti". SmartDesign è uno strumento di progettazione online efficiente e professionale che aiuta gli installatori a progettare soluzioni per i proprietari, tra cui progettazione standardizzata, selezione dei dispositivi e ricavi di progetto intuitivi e visualizzati. Gli installatori possono completare la progettazione in 10 minuti, senza recarsi in loco. Lo strumento non solo supporta la progettazione elettrica, la modellazione 3D, il layout dei moduli fotovoltaici e la generazione di elenchi di dispositivi, ma genera anche report dettagliati che mostrano chiaramente il ritorno sull'investimento (ROI), migliorando significativamente l'efficienza della comunicazione e l'esperienza tra proprietari e installatori.

Antonio Jiang, Chief Digital Architect di Huawei Digital Power CRM, ha illustrato una piattaforma digitale completa progettata per gli installatori. La piattaforma offre servizi completi, tra cui registrazione e certificazione aziendale, supporto di marketing, attività di incentivazione, formazione, abilitazione e risposta tecnica. La piattaforma, in collaborazione con la forza vendita sul campo, i team di sviluppo dei partner e gli strumenti digitali corrispondenti, crea un sistema efficace per lo sviluppo e il supporto degli installatori. Essa crea un ponte tra Huawei e gli installatori, risponde in modo agile alle esigenze degli installatori e migliora le capacità e l'efficienza operativa degli stessi, facilitando lo sviluppo del loro business.

Allen Zeng, Presidente del Servizio tecnico e operazioni globali di Huawei Digital Power, ha tenuto un discorso inaugurale dal titolo "Progetta il tuo successo: installazioni più intelligenti, supporto avanzato, opportunità illimitate", nel quale ha individuato quattro tendenze principali: requisiti di sicurezza più severi, capacità installata da record, crescente importanza dell'ESS e nuovi motori di crescita necessari sul mercato. Huawei ha creato un sistema di servizi tridimensionale caratterizzato da eccellenza qualitativa, competenza professionale e una visione strategica, focalizzandosi su installazione e manutenzione semplificate, servizi professionali e intelligenti e profitti a lungo termine, per aiutare gli installatori a raggiungere il successo aziendale.

Wang Xiao, CTO di Vendite e servizio FV residenziale globali di Huawei Digital Power, ha tenuto un discorso inaugurale su "Valore delle soluzioni e supporto completo: consentire agli installatori di avere successo nel settore residenziale", condividendo le tendenze dello sviluppo e le nuove opportunità nel mercato residenziale, nonché le soluzioni residenziali Huawei FusionSolar. Ha sottolineato inoltre che Huawei continuerà a fornire supporto end-to-end agli installatori per aiutarli a raggiungere il successo aziendale. Ha osservato poi che "la fornitura di valore delle soluzioni di prodotto è la principale forza produttiva". Il mercato residenziale PV+ESS rimarrà dinamico anche in futuro e le soluzioni residenziali di Huawei continueranno a evolversi. Integrando l'ecosistema di terze parti, Huawei creerà più valore commerciale per gli installatori.

Jack Tong, Presidente Vendite e servizio C&I FV globali di Huawei Digital Power, ha lanciato la soluzione "One-Fits-All" per uso commerciale e industriale (C&I) e il primo ESS Smart Hybrid Cooling da 215 kWh del settore. Il design di sicurezza dual-link cella-consumo (C2C) dell'ESS ha ottenuto il primo certificato Safety Prime da TÜV Rheinland. La prima tecnologia Smart Hybrid Cooling del settore raggiunge un'efficienza di andata e ritorno (RTE) del 91,3%. L'esclusivo design di dissipazione del calore a doppio circuito consente di ottenere uno stato di salute (SOH) superiore del 2% rispetto ai prodotti del settore. L'esclusivo ottimizzatore a livello di pack raggiunge una capacità disponibile superiore del 2% rispetto alla media del settore. La soluzione complessiva offre quattro valori fondamentali: sicurezza proattiva, qualità premium, maggiore redditività e soluzione standardizzata, garantendo un successo condiviso per proprietari, partner e Huawei, e aiutando vari settori a raggiungere una trasformazione verde.

I quattro giorni dell'evento coprono diversi temi chiave, quali cultura, strategia, tecnologia e potenziamento del modello. Non si tratta solo di un grande evento per partner e installatori Huawei FusionSolar in tutto il mondo, ma anche di un'opportunità per scambiare esperienze e idee in diversi mercati, imparare gli uni dagli altri e crescere insieme.

