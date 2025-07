Huawei lancia un'alleanza globale con partner nei settori sanitario e dell'istruzione (GEHPA) per liberare valore nell'ecosistema industriale

SHENZHEN, Cina, 17 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Huawei ha organizzato la Global Education and Healthcare Partner China Convention 2025, alla quale hanno partecipato oltre 300 partner provenienti da 40 paesi. In occasione dell'evento, Huawei ha lanciato la Global Education and Healthcare Partner Alliance, un'iniziativa che mira a rafforzare la comunicazione con i partner del settore, sfruttare i punti di forza reciproci, raggiungere una cooperazione vantaggiosa per tutti e, in definitiva, costruire un ecosistema industriale sostenibile e di alta qualità. I membri dell'alleanza, operando congiuntamente, possono intraprendere ricerche tecniche e sviluppare soluzioni innovative per favorire la trasformazione digitale dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria in tutto il mondo.

L'istruzione e l'assistenza sanitaria sono fortemente influenzate dal rapido sviluppo delle tecnologie e applicazioni dell'IA. Ernest Zhang, presidente Partner Development and Commercial & Distribution Business dell'ufficio vendite aziendali Huawei, ha dichiarato che Huawei si impegna a supportare pienamente i propri partner con capacità avanzate, innovazione collaborativa e un'esperienza di partnership di livello superiore. L'obiettivo è garantire che sempre più partner prosperino attraverso la cooperazione, servano congiuntamente centinaia di migliaia di clienti nei settori sanitario e dell'istruzione in tutto il mondo e costruiscano un futuro straordinario per questi settori nell'era dell'IA.

Li Junfeng, vicepresidente Huawei e amministratore delegato della business unit Global Public Sector, ha affermato che i settori sanitario e dell'istruzione sono in prima linea nella trasformazione digitale e intelligente globale. Huawei è pronta a collaborare con i partner per creare un ecosistema globale di partner improntato alla cooperazione, sostenibile e vantaggioso per tutti. Ciò sarà possibile creando soluzioni congiunte, dando impulso a ecosistemi industriali, definendo parametri di riferimento e innovando modelli di cooperazione.

Peter Zhou, vicepresidente Huawei e presidente Data Storage Product Line, ha affermato che l'enorme accumulo di dati di alta qualità nel settore sanitario è fondamentale per guidare l'implementazione dell'IA in tale settore. Ha poi proposto quattro iniziative: promuovere dati e gestione standardizzati nel settore sanitario, creare un'infrastruttura condivisa di dati diagnostici e di trattamento intelligenti tra i reparti e vari campus ospedalieri, facilitare lo sviluppo standardizzato e basato su strumenti dell'ingegneria dei dati e dei modelli, e accelerare la creazione e l'adozione di solidi modelli aziendali diagnostici e di trattamento basati sull'IA per favorire un ciclo positivo.

Guardando al futuro, Huawei intende rafforzare le collaborazioni globali, innovando costantemente e applicando nuove tecnologie all'istruzione e all'assistenza sanitaria per rispondere alle esigenze del mercato in continua evoluzione. Al contempo, Huawei si impegnerà anche a promuovere lo sviluppo di alta qualità della GEHPA, contribuendo alla crescita sostenibile dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria a livello globale.

