Il mondo se n'è accorto: il riconoscimento di TIME alimenta il percorso globale di VinFast

In una piovosa mattinata di martedì a Parigi, un automobilista fermo al semaforo sul Boulevard Haussmann potrebbe non riconoscere immediatamente il logo sul SUV accanto a sé. A migliaia di chilometri di distanza, un automobilista in California potrebbe avere un momento simile vedendo lo stesso logo su una strada americana. Non è tedesco, né uno dei noti marchi asiatici ormai diffusi nei mercati automobilistici consolidati. Appartiene a VinFast , un marchio automobilistico vietnamita che si sta affermando con forza in Europa e Nord America, e il cui percorso globale riflette una storia ben più ampia che si sta sviluppando all'interno del suo gruppo di appartenenza, Vingroup.

PARIGI, 11 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Quest'anno Vingroup ha raggiunto un nuovo traguardo. Si è classificata al 340° posto nella classifica "World's Best Companies 2026" di TIME, realizzata in collaborazione con la società di ricerca Statista, posizionandosi tra le prime 350 aziende al mondo e scalando quasi 500 posizioni rispetto all'anno precedente. È l'unica azienda vietnamita a comparire in classifica per due anni consecutivi.

Una classifica basata su più della semplice crescita

TIME e Statista non classificano le aziende solo in base alle dimensioni. La loro metodologia valuta tre dimensioni: crescita del fatturato, soddisfazione dei dipendenti e trasparenza in materia di sostenibilità. Vingroup ha ottenuto un punteggio complessivo di 81 su 100, passando dall'817° al 340° posto a livello mondiale.

Le cifre relative al fatturato alla base di questo punteggio sono considerevoli. Nella prima metà del 2026, Vingroup ha registrato un fatturato netto consolidato di 222,9 trilioni di VND, in crescita del 72% su base annua, con un utile netto di 20,904 trilioni di VND, oltre quattro volte e mezzo superiore alla cifra registrata nello stesso periodo del 2025. Tale crescita è stata trainata principalmente dalle attività di produzione industriale e immobiliare del Gruppo, che hanno permesso a Vingroup di ottenere una valutazione "Eccezionale" in termini di fatturato.

Anche la soddisfazione dei dipendenti ha confermato questo trend positivo. Vingroup è salita al 398° posto a livello globale, scalando 496 posizioni, in una forza lavoro che ora conta circa 400.000 persone in 12 paesi.

In materia di sostenibilità, il contributo del Gruppo si è concretizzato in un diverso tipo di infrastruttura: progetti di transizione verde, sviluppo urbano e investimenti a lungo termine nei sistemi che sostengono una città vivibile, piuttosto che nel bilancio di un singolo trimestre. Vinhomes, la divisione immobiliare del Gruppo, ha esteso questa visione attraverso il suo modello ESG++, aggiungendo Rigenerazione e Resilienza ai tre pilastri convenzionali di Aspetti Ambientali, Sociali e di Governance, applicati a progetti di sviluppo urbano che si estendono su migliaia di ettari.

Nel 2025, a questo quadro si sono aggiunte due nuove linee di business: le infrastrutture, attraverso i progetti ferroviari ad alta velocità di VinSpeed che collegano Ho Chi Minh City a Can Gio e Hanoi a Quang Ninh, e le energie rinnovabili, con i progetti di VinEnergo in diverse province. Insieme, rappresentano un tentativo di costruire non solo singole imprese, ma il tessuto connettivo – ferroviario, energetico e di mobilità – su cui si basa un'economia moderna a basse emissioni di carbonio.

Rendere più accessibile la transizione ai veicoli elettrici.

All'interno di questo ecosistema più ampio, VinFast rappresenta una delle espressioni più chiare delle aspirazioni globali di Vingroup. L'espansione dell'azienda in Asia, Nord America ed Europa sta portando la visione del Gruppo per un futuro più verde a un pubblico sempre più internazionale, mettendo al contempo un marchio automobilistico vietnamita in diretta competizione in alcuni dei mercati più consolidati al mondo.

Per i clienti che prendono in considerazione un nuovo marchio automobilistico, tuttavia, la visione globale Questo è solo il punto di partenza. La questione più importante è se un nuovo arrivato riuscirà a guadagnarsi la fiducia necessaria per entrare a far parte della vita quotidiana.

Una ricerca del McKinsey Center for Future Mobility offre una prospettiva utile, seppur controintuitiva. Intervistando migliaia di acquirenti di auto europei, McKinsey ha scoperto che gli europei disposti a prendere in considerazione un marchio proveniente da un mercato asiatico mostrano una probabilità complessiva del 53% di passare a una nuova marca quando acquistano un veicolo elettrico – una percentuale che sale fino al 63% nel Regno Unito. La fedeltà al marchio, in altre parole, si sta dimostrando più fluida nell'era dei veicoli elettrici rispetto all'epoca dei motori a combustione interna.

Questo cambiamento crea un'opportunità per nuovi marchi di veicoli elettrici. Ma conquistare i clienti richiede più di un veicolo competitivo. Richiede rendere la mobilità elettrica accessibile, costruendo al contempo un'infrastruttura di vendita, assistenza e proprietà che infonda fiducia ai clienti durante tutto il percorso di possesso del veicolo.

Grazie a un portafoglio prodotti sempre più diversificato e accessibile, VinFast rimane fedele alla sua missione di rendere i veicoli elettrici più accessibili a tutti e di consentire ai clienti di passare alla mobilità ecologica con maggiore facilità e sicurezza.

In Europa, l'azienda sta ampliando la sua presenza con prodotti progettati in base alle priorità locali di efficienza, design e accessibilità, tra cui il VF 6 e il VF 8, mentre gli autobus elettrici come l'EB 8 e l'EB 12, completamente certificato a livello europeo, rafforzano ulteriormente il suo contributo alla transizione della regione verso un trasporto più ecologico.

In tutto il Nord America, la stessa visione Questo obiettivo è supportato dall'espansione della rete di vendita e assistenza di VinFast e dallo sviluppo del suo programma di veicoli usati certificati (CPO). Insieme, queste iniziative sono progettate per costruire un ecosistema più completo attorno al cliente, che si estende oltre il veicolo stesso fino ai servizi e all'assistenza che plasmano l'esperienza di possesso.

Vingroup è stata la prima azienda vietnamita a qualificarsi per la lista delle migliori aziende al mondo di TIME nel 2025, mentre VinFast ha ottenuto riconoscimenti tra le 100 aziende più influenti di TIME e tra le migliori aziende dell'Asia-Pacifico del 2025. Questi traguardi riflettono il crescente riconoscimento internazionale delle aspirazioni, delle capacità e della crescente portata globale di Vingroup e VinFast.

L'ultimo riconoscimento di TIME per Vingroup giunge quindi in un momento in cui la sua portata globale sta diventando sempre più evidente. Per VinFast, la sfida e l'opportunità si estendono ora su più continenti , dalle città europee dove un nuovo logo sta gradualmente diventando familiare, alle strade nordamericane dove l'azienda sta consolidando la sua presenza e il suo ecosistema di clienti.

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