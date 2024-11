Il programma pionieristico Net5.5G viene lanciato a Istanbul per accelerare l'implementazione commerciale globale di Net5.5G nell'era intelligente

ISTANBUL, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- In occasione del 10° Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024), la World Broadband Association (WBBA), l'IPv6 Forum, l'Arab Information and Communication Technology Organization (AICTO), agenzie governative, fornitori di dispositivi e oltre 10 operatori globali hanno lanciato il programma Net5.5G Pioneer. Questa iniziativa invita gli operatori del settore ad accelerare l'implementazione commerciale di Net5.5G e a promuovere la prosperità del settore delle comunicazioni dati.

Net5.5G, la rete IP di nuova generazione, rappresenta un aggiornamento fondamentale dell'infrastruttura Internet per l'era intelligente. Favorisce le transizioni intergenerazionali, agevolando una pianificazione più organizzata e la promozione dell'evoluzione del settore della comunicazione dati, migliorando così in modo significativo notevolmente le capacità fondamentali della rete.

Il lancio del programma Net5.5G Pioneer accelererà la distribuzione commerciale globale di Net5.5G. Martin Creaner, direttore generale della WBBA, ha illustrato in dettaglio le tre categorie del programma: pionieri del pensiero, pionieri della città e pionieri del commercio. I pionieri del pensiero guidano lo sviluppo del settore e migliorano il sistema degli standard. I pionieri della città sono alla guida dell'attuazione delle politiche e facilitano la pianificazione e la costruzione di infrastrutture di rete regionali ad alto livello. I pionieri del commercio condividono le migliori pratiche globali nell'implementazione commerciale di Net5.5. Martin immaginava che il programma Net5.5G Pioneer fungesse da catalizzatore, unendo le parti interessate per favorire l'adozione diffusa delle tecnologie Net5.5G, promuovere lo sviluppo del settore, accelerare l'implementazione commerciale globale e stimolare una nuova crescita per gli operatori.

Inoltre, per premiare gli operatori che hanno raggiunto risultati straordinari nell'implementazione di Net5.5G, si è tenuta la cerimonia di premiazione Net5.5G Pioneer Award, durante la quale sono stati premiati più di 10 operatori globali.

I rappresentanti dei principali operatori, tra cui Turkcell Türkiye ecc., hanno condiviso le loro best practice nella commercializzazione di Net5.5G. Turkcell Türkiye ha affermato che continuerà a sviluppare infrastrutture di rete di alta qualità, a realizzare reti orientate a Net5.5G e a distribuire commercialmente tecnologie chiave come 400GE/SRv6/Network Digital Map sulla rete target per fornire servizi digitali premium ai clienti. Inoltre, l'AICTO ha condiviso i suoi sforzi per promuovere la commercializzazione di Net5.5G nelle regioni arabe e africane per attuare l'Arab Horizon 2030 e costruire un'infrastruttura di rete futura ad alta velocità e di alta qualità basata su Net5.5G.

Si prevede che il programma Net5.5G Pioneer unirà tutti gli stakeholder del settore e accelererà l'implementazione commerciale globale di Net5.5G. Con l'evoluzione della prossima generazione di Internet verso Net5.5G, organizzazioni di settore, agenzie governative, operatori e fornitori di dispositivi stanno collaborando per promuovere l'innovazione negli standard tecnici, nelle politiche e nell'uso commerciale, favorendo lo sviluppo del settore delle comunicazioni dati e liberando la produttività per il mondo intelligente.

Il 10° Ultra-Broadband Forum, organizzato congiuntamente dalla Broadband Commission, dalla WBBA e da Huawei, è il principale summit mondiale nel settore UBB.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547969/huawei.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/il-programma-pionieristico-net5-5g-viene-lanciato-a-istanbul-per-accelerare-limplementazione-commerciale-globale-di-net5-5g-nellera-intelligente-302297047.html