Il whisky più ammirato al mondo annuncia l'uscita nel 2025 del Michter's 10 Year Rye

LOUISVILLE, Ky., 20 maggio 2025 /PRNewswire/ -- La distilleria Michter's, con sede a Louisville, lancerà a giugno il suo acclamato Kentucky Straight Rye 10 anni.

"Il whisky a base di segale ha radici profonde nella storia del whisky americano", ha commentato il presidente di Michter's, Joseph J. Magliocco. "Passò di moda per gran parte del XX secolo, quando fu largamente utilizzato per miscelare altri whisky. Il lavoro dei baristi della comunità locale, volto a dimostrare quanto sia eccezionale un buon whisky di segale americano nei cocktail, è stato determinante nel riportare in auge questa eccezionale categoria di whisky."

Michter's rilascia i whisky in base al profilo aromatico di specifiche botti, anziché automaticamente al raggiungimento di una certa età. Grazie a questo protocollo, spesso i whisky Michter's sono più invecchiati di quanto indicato sull'etichetta. Le botti che compongono questo lancio sono state ritenute pronte dal mastro distillatore di Michter's Dan McKee e dal mastro di maturazione di Michter's Andrea Wilson.

Wilson ha osservato che i whisky di segale Michter's sono in stile Kentucky, a differenza di molti whisky di segale provenienti da altri stati degli Stati Uniti: "Una delle caratteristiche distintive del rye whisky Michter's è l'equilibrio tra le gradevoli spezie da forno e gli agrumi freschi e floreali, sostenuti da note di vaniglia, caramello, cioccolato e rovere dolce. Questo rye in stile Kentucky si differenzia dagli stili dell'Indiana e di altre parti degli Stati Uniti e rivela una raffinata eleganza e armonia di sapori."

Il Michter's 10 Year Rye, un distillato da 92,8 proof (46,4% di alcol in volume), è un prodotto a singolo barile e il suo prezzo al dettaglio consigliato negli Stati Uniti è di 210 dollari. McKee ha dichiarato: "Come appassionato di rye, ero emozionato di assaggiare le botti per il lancio di quest'anno. Il profilo aromatico è eccezionale."

Nell'ottobre 2024, Michter's è diventato il primo whisky a essere nominato per due anni consecutivi il whisky più ammirato al mondo, sulla base del voto di un'accademia internazionale di votanti annunciato dalla rivista Drinks International, con sede nel Regno Unito. Michter's vanta una ricca e lunga tradizione nell'offrire tradizionali whisky statunitensi di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte in produzione limitata invecchiate alla maturità di picco, l'acclamato portafoglio di Michter's consiste di bourbon, rye, sour mash whisky e whisky statunitense.

Per maggiori informazioni su Michter's, visita michters.com e seguici su Instagram, Facebook e X.

Contatto:Joseph J. Magliocco+1 (502) 774-2300 x580jmagliocco@michters.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2689735/Michters_Distillery_10_Year_Single_Barrel_Kentucky_Straight_Rye.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-whisky-piu-ammirato-al-mondo-annuncia-luscita-nel-2025-del-michters-10-year-rye-302461122.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire