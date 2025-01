La compagnia operistica francese Ecclette entra nel tempio Dai sul monte Taishan

TAI'AN, Cina, 13 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Questo testo è una relazione dell'ufficio di Shandong dell'Hong Kong Business Daily. L'8 gennaio il tempio Dai, sul monte Taishan, nella provincia di Shandong, ha accolto un gruppo di ospiti speciali: i componenti della compagnia operistica francese Ecclette. È stata organizzata a Daimiao l'attività di scambio culturale della "French Ecclette Opera Troupe Walking into Mount Taishan Daimiao" (Troupe operistica francese Eclette che entra in Daimiao sul monte Taishan), sponsorizzato dal Mount Taishan Scenic Spot, dall'Ufficio per la cultura e il turismo di Tai'an e realizzata dal Tai'an Culture and Art Center, da Tai'an Poly Theater Management Co., Ltd. e dallo Shandong Bangzi Art Research Institute.

Il tempio Dai è un tempio reale tramandato per millenni, oltre a essere il complesso di edifici antichi più grande e completo esistente sulla cima del monte Taishan. Dalla sua fondazione, nel 1986, il Teatro dell'Opera francese si è impegnato a promuovere l'arte operistica ed è considerato una componente importante della cultura teatrale francese.

Accompagnati dalla guida turistica del tempio Dai, i componenti della compagnia operistica francese Ecclette hanno visitato e appreso la storia e la cultura del tempio Dai, e hanno percepito a fondo il fascino unico della cultura del monte Taishan. In questo luogo il teatro operistico francese École des Princes si è esibito con melodie davanti al pubblico, strappando applausi grazie alle superbe capacità interpretative e allo stile contagioso. Si sono poi esibiti sul palco anche i membri dello Shandong Bangzi Art Research Institute, che hanno offerto al pubblico una rappresentazione splendida e ineguagliabile dell'opera Shandong Bangzi.

Tai'an è una città che vanta un profondo patrimonio storico e culturale, e il tempio Dai è un monumento millenario. "Potersi esibire in un luogo così sacro e culturalmente ricco non è solo un'opportunità di mettere in mostra la propria arte da parte di tutti gli attori della nostra compagnia operistica, ma anche un prezioso viaggio per apprezzare profondamente il fascino della cultura tradizionale cinese", ha affermato il direttore della compagnia operistica francese.

Da quando, nel 1997, la città di Tai'an e la città francese di Mont-Saint-Michel si sono gemellate, gli scambi e la cooperazione reciproca nei settori della cultura, del turismo e dell'economia hanno continuato ad approfondirsi. L'attività di scambio culturale della "Compagnia d'opera francese Ecclette che entra nel tempio Dai sul monte Taishan" è un vivace riflesso delle relazioni amichevoli tra Cina e Francia e della cooperazione tra i popoli cinese e francese.

