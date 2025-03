La promozione globale del CIIE acquista slancio nel sud-est asiatico, in Europa e in America Latina

SHANGHAI, 30 marzo 2025 /PRNewswire/ -- A marzo 2024 tre delegazioni del China International Import Expo (CIIE) hanno lanciato una serie di eventi promozionali globali per aumentare la partecipazione all'ottava edizione del CIIE. Queste iniziative, che interessano nove Paesi – Laos, Thailandia, Vietnam, Svezia, Italia, Malta, Brasile, Perù ed Ecuador – hanno coinvolto ambasciate locali, leader del settore e aziende chiave, rafforzando il ruolo del CIIE come piattaforma di eccellenza per il commercio globale e la cooperazione economica.

In Europa, la delegazione ha sottolineato il ruolo del CIIE nel promuovere i partenariati transfrontalieri. Le aziende italiane, ad esempio, hanno partecipato attivamente al CIIE fin dalla sua creazione nel 2018, con marchi del lusso e imprese manifatturiere avanzate che hanno sfruttato la piattaforma per entrare nel settore consumer cinese. Aziende svedesi come Arjo e Hexagon hanno presentato tecnologie all'avanguardia e prodotti innovativi nei settori della produzione e dell'assistenza sanitaria alla settima edizione del CIIE, assicurandosi promettenti opportunità commerciali. Nel frattempo, Malta ha sfruttato il CIIE per promuovere i suoi prodotti tipici mediterranei, suscitando un forte interesse da parte del mercato cinese.

Gli eventi promozionali in Brasile, Perù ed Ecuador hanno messo in risalto i successi delle edizioni precedenti. In qualità di paese ospite d'onore del 7° CIIE, il Brasile ha messo sotto i riflettori i suoi crescenti legami commerciali con la Cina, in particolare esponendo Luckin Coffee nel suo padiglione nazionale. Grazie al rafforzamento degli accordi di libero scambio e al supporto del CIIE, gli espositori peruviani ed ecuadoriani hanno riscontrato una crescente domanda di prodotti come calamari, avocado e uva nel vasto mercato cinese.

Nel Sud-Est asiatico, il gruppo promozionale ha discusso con i rappresentanti locali le crescenti opportunità offerte dal CIIE. Il Laos considera il CIIE una porta d'accesso al mercato globale e a quello cinese in particolare, rafforzando le relazioni economiche e commerciali con la Cina. Il Vietnam ha sfruttato il CIIE per introdurre prodotti locali di alta qualità, siglando numerosi accordi commerciali. Allo stesso modo, la Thailandia ha utilizzato la piattaforma per promuovere i suoi prodotti tipici, rafforzando ulteriormente i suoi legami commerciali con la Cina.

Con l'avvicinarsi dell'ottava edizione del CIIE, sono già stati prenotati oltre 220.000 metri quadri di spazio espositivo. Grazie alla sua influenza in continua espansione e al crescente numero di partecipanti, il CIIE continua a gettare le basi per il commercio e gli investimenti internazionali. Le aziende di tutto il mondo sono invitate a partecipare all'ottava edizione del CIIE, che si terrà a Shanghai, in Cina, questo novembre. Esplora nuove opportunità sul sito ufficiale del CIIE: https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire

