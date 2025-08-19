La straordinaria strategia di rendimento USDT di Bybit Private Wealth Management ha stabilito nuovi standard a luglio

DUBAI, EAU, 19 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha concluso un mese da record nella sua unità Private Wealth Management (PWM) , come rivelato nell'ultima newsletter Bybit PWM di luglio 2025.

Sfruttando le rapide ondate dei mercati globali e delle criptovalute a luglio, Bybit PWM ha ottenuto risultati eccezionali con un APR medio su tutti i fondi in aumento di oltre il 160% su base mensile. Il risultato più significativo è stato ottenuto grazie alla sua strategia di punta basata su USDT ad alto rendimento, che ha generato un impressionante APR del 19,77%, dimostrando la potenza dell'allocazione strategica delle attività in mercati volatili.

"A luglio, i nuovi massimi di BTC, i forti afflussi verso gli ETF ETH e gli sviluppi normativi positivi hanno dato slancio ai mercati. Bybit PWM è riuscita a raccogliere i frutti dei movimenti e a ottenere rendimenti dimostrabili per i nostri clienti", spiega Jerry Li, Head of Financial Products e Wealth Management Bybit. "Sebbene il potenziale a lungo termine delle criptovalute rimanga promettente, restiamo vigili: i segnali normativi e i rapidi cicli di notizie continuano a cambiare le carte in tavola, ma i solidi fondamentali e la crescente partecipazione istituzionale lasciano presagire tempi migliori".

Bybit PWM trasforma la competenza nel trading di analisti esperti e professionisti degli investimenti in rendimenti misurabili per investitori ad alto patrimonio netto. Grazie a prodotti e strategie sofisticati, l'affidabile servizio ha raggiunto un volume di abbonamenti di oltre 200 milioni di dollari.

Figura 1. Andamento del ritorno dovuto alla strategia

Lanciato nel dicembre 2024, Bybit PWM supporta i visionari che creano ricchezza dando priorità a strategie intelligenti anziché a vittorie rapide. Il team di esperti della divisione – composto da veterani esperti nel trading quantitativo, nella gestione patrimoniale, nel controllo del rischio e nell'innovazione blockchain – crea portafogli resilienti studiati per catturare un valore duraturo nel dinamico panorama degli asset digitali.

Per i dettagli sulla performance realizzata da Bybit PWM al luglio, si può visitare Bybit Private Wealth Management: newsletter di luglio 2025

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Azienda rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

