Le rivoluzionarie Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) di Supermicro semplificano e riducono i tempi di realizzazione su scala globale di data center raffreddati a liquido per l'AI/IT

SAN JOSE, California, 15 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per intelligenza artificiale, cloud, storage e 5G/edge, annuncia Data Center Building Block Solutions, la soluzione più semplice per superare le immense complessità legate all'allestimento di AI factory raffreddate a liquido con tutti i componenti infrastrutturali critici, tra cui server, storage, networking, rack, raffreddamento a liquido, software, servizi e supporto. Come ampliamento delle soluzioni System Building Block di Supermicro, DCBBS adotta un'architettura di soluzione standardizzata ma flessibile, ampiamente ampliata nel suo ambito per gestire i carichi di lavoro più esigenti di formazione e inferenza dei data center basati sull'intelligenza artificiale, consentendo una pianificazione, una realizzazione e un funzionamento più semplici dei data center, riducendo al contempo i costi.

"DCBBS di Supermicro consente ai clienti di realizzare facilmente infrastrutture per data center con il vantaggio di tempi di commercializzazione e di messa in linea rapidissimi, con un'implementazione di soli tre mesi", ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Grazie alla nostra copertura completa di soluzioni, che comprende la progettazione di layout di data center e di topologie di rete, unità di alimentazione e di backup in batteria, DCBBS semplifica e accelera la realizzazione di data center AI, riducendo i costi e migliorando la qualità".

DCBBS offre pacchetti di unità scalabili pre-convalidate a livello di data center, tra cui un'unità scalabile AI Factory DCBBS da 256 nodi, progettata per alleviare l'onere di una progettazione prolungata di data center grazie a un pacchetto semplificato di planimetrie, quote dei rack, distinte base e altro ancora. Supermicro fornisce servizi completi di prima parte per garantire il successo del progetto, a partire dalla consulenza fino all'implementazione e al supporto continuo, entrambi in loco. DCBBS è personalizzabile a livello di sistema, di cluster di rack e di data center, per soddisfare praticamente qualsiasi requisito di progetto.

Insieme alla nostra tecnologia DLC-2, DCBBS inoltre aiuta i clienti a risparmiare fino al 40% di energia, riducendo del 60% l'ingombro del data center e del 40% il consumo idrico, e il tutto si traduce in un TCO inferiore del 20%.

Unità scalabile AI Factory a livello di data center

La necessità di infrastrutture AI è in continua crescita: i cluster di addestramento AI devono essere dotati di migliaia di GPU per sviluppare modelli di base. Le applicazioni per l'inferenza AI, inoltre, sfruttano una maggiore capacità di elaborazione in fase di test con l'esecuzione di più passaggi di inferenza basati su una combinazione di modelli, per fornire maggiore intelligenza. Il pacchetto AI Factory DCBBS di Supermicro fornisce ai data center gli strumenti necessari per affrontare i crescenti requisiti di elaborazione AI.

Le soluzioni di Supermicro includono fino a 256 nodi di sistema Supermicro NVIDIA HGX™ 4U raffreddati a liquido; ciascun sistema è dotato di 8 GPU NVIDIA Blackwell (2.048 GPU in totale), interconnesse con una piattaforma di rete Ethernet NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand o NVIDIA Spectrum™ X fino a 800 Gb/s. La struttura di elaborazione è supportata da un archivio a livelli, scalabile in modo elastico, con PCIe Gen5 NVMe ad alte prestazioni, nodi Data Lake con TCO ottimizzato e nodi del sistema di gestione resilienti, per un funzionamento continuo e ininterrotto.

Personalizzazione a livello di sistema, rack e data center

Supermicro adotta un approccio basato su blocchi di costruzione modulari formato da tre livelli gerarchici: a livello di sistema, di rack e di data center, per offrire ai clienti opzioni di progettazione senza pari nella determinazione di una distinta base a livello di sistema, fino alla selezione di singoli componenti, tra cui CPU, GPU, DIMM, unità e NIC. La personalizzazione a livello di sistema garantisce la capacità di soddisfare requisiti hardware specializzati per carichi di lavoro e applicazioni specifici del data center, e consente una messa a punto granulare delle risorse del data center.

Supermicro fornisce assistenza nella progettazione dei layout di elevazione degli alloggiamenti rack per garantire l'ottimizzazione degli aspetti termici e del cablaggio, offrendo ai clienti la possibilità di selezionare il tipo di alloggiamento rack, tra cui configurazioni da 42U, 48U e 52U.

Dopo la consultazione iniziale con il cliente, Supermicro fornisce una proposta di progetto personalizzata in base al budget energetico del data center, agli obiettivi di performance o ad altri requisiti.

Supermicro DLC-2

Con i data center raffreddati a liquido in crescita, da meno dell'1% del mercato a un previsto 30% entro un anno, Supermicro promuove l'adozione del DLC in tutto il settore aiutando i clienti a vincere la sfida di dover costruire nuovi data center raffreddati a liquido in grado di rimuovere il calore in modo più efficiente.

DLC garantisce un'efficienza senza pari perché cattura il calore direttamente dai singoli chip, comprese le GPU AI con TDP pari o superiore a 1000 W. L'infrastruttura di raffreddamento a liquido è pianificata e implementata su scala di data center, comprese le tubazioni e la torre di raffreddamento a liquido lato impianto, per la dissipazione del calore. Supermicro è leader nel settore nella fornitura di una soluzione completa per infrastrutture di raffreddamento a liquido direct-to-chip, composta da sistemi DLC, unità di distribuzione del refrigerante in-rack o in-row, collettori di distribuzione del refrigerante, torri di raffreddamento e altro ancora. La soluzione DLC-2 di Supermicro apporta ulteriori miglioramenti:

Piastre di raffreddamento CPU, GPU, PCle Switch, DIMM, VRM, PSU e altro ancora Temperatura massima dell'acqua in entrata Fino a 45°C Livello di rumorosità Fino a 50 dB Cattura del calore LC Fino al 98% Risparmio energetico nei data center (rispetto al raffreddamento ad aria) Fino al 40%

Blocchi di costruzione per servizi e software

DCBBS include i servizi richiesti per ottenere tempi di commercializzazione e di messa in linea rapidi, senza esaurire le risorse IT del cliente. Supermicro offre un portafoglio completo di componenti di base per i livelli di servizio, quali progettazione di data center, convalida delle soluzioni e distribuzione professionale in loco. Include un supporto continuo in loco per garantire un successo a lungo termine, insieme a un'opzione di risposta in loco entro 4 ore per tempi di attività critici per la missione.

SuperCloud Composer® di Supermicro offre una suite di funzionalità di gestione dell'infrastruttura, con analisi approfondite che gestiscono i componenti di elaborazione, archiviazione e rete su scala cloud.

Oltre ai servizi, Supermicro vanta una vasta competenza nell'integrazione delle applicazioni per data center, tra cui formazione e inferenza AI, gestione dei cluster e orchestrazione dei carichi di lavoro. Ciò include il supporto ai clienti che implementano la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise. Supermicro fornisce servizi completi per il provisioning e la convalida del software in base allo stack software del cliente.

