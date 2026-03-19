L'ecosistema di pulizia delle piscine Beatbot AquaSense X vince il prestigioso iF DESIGN AWARD 2026

Dotato della prima stazione di ricarica al mondo con funzione di pulizia del filtro, AquaSense X è stato premiato per le innovazioni all'avanguardia nel settore e per il design incentrato sull'uomo

BERLINO, 19 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella robotica intelligente per piscine, è orgogliosa di annunciare che il rivoluzionario ecosistema di pulizia robotizzata per piscine AquaSense X ha ricevuto l'iF DESIGN AWARD 2026, uno dei più rinomati riconoscimenti globali nel campo del design che celebra l'eccellenza progettuale e l'innovazione di grande impatto.

AquaSense X, un sistema intelligente di nuova generazione per la cura della piscina, abbina il robot per la pulizia delle piscine all-in-one di Beatbot, basato sull'IA, all'innovativa stazione autopulente AstroRinse per offrire una pulizia automatizzata, aumentando l'efficienza operativa e riducendo significativamente i costi di manutenzione.

Grazie alla tecnologia Beatbot AI 2.0 e all'esclusiva HybridSense™ AI Vision, il robot AquaSense X identifica fino a 40 tipi di detriti, si muove agevolmente in piscine complesse a più livelli e garantisce una copertura completa su tutte le piattaforme, dagli ingressi poco profondi alle piattaforme prendisole. Basato sull'acclamato sistema di pulizia 5 in 1 di Beatbot, il robot pulisce pavimenti, pareti, linee di galleggiamento e la superficie dell'acqua, purificandola al contempo.

La stazione di pulizia AstroRinse ridefinisce la manutenzione introducendo la prima funzione autopulente al mondo, stabilendo un nuovo punto di riferimento per il settore. Una volta che il robot si aggancia alla stazione, questa avvia automaticamente la ricarica e attiva il processo di pulizia del filtro della durata di tre minuti tramite un ugello rotante ad alta pressione. I sensori integrati monitorano lo stato operativo in tempo reale per garantire prestazioni ottimali e costanti. Un contenitore da 22 litri, una novità assoluta nel settore, raccoglie i detriti di un massimo di due cicli di pulizia a settimana per due mesi, offrendo un'esperienza agevole con un intervento minimo da parte dell'utente.

Oltre alle innovazioni all'avanguardia, AquaSense X si distingue per il design moderno e la durata nel tempo. Il rivestimento IMR conferisce un aspetto futuristico e di alta qualità, migliorando la resistenza alla corrosione e ai graffi. Sia il robot che la stazione di ricarica condividono un linguaggio di design minimalista ed elegante, aggiungendo un tocco estetico a bordo piscina.

"Siamo entusiasti di ricevere il riconoscimento dell'iF Design Award 2026 per il nostro Beatbot AquaSense X" ha dichiarato Jimmy Hu, Vicepresidente di Beatbot. "AquaSense X è la nostra massima espressione di affidabilità intelligente e interazione incentrata sull'uomo. Noi di Beatbot crediamo che il futuro della cura delle piscine risieda nell'incontro tra eccellenti prestazioni automatizzate ed estetica visiva. Siamo orgogliosi di essere stati premiati per il nostro impegno nel superare i confini per offrire un'esperienza esclusiva ai proprietari di piscine in tutto il mondo".

Gli iF Design Awards, organizzati dalla società tedesca iF International Forum Design GmbH, sono uno dei concorsi di design indipendenti più prestigiosi al mondo. Quest'anno l'organizzazione ha ricevuto oltre 10.000 candidature da 68 Paesi. AquaSense X ha destato l'interesse di una giuria internazionale composta da 129 esperti di design indipendenti, distinguendosi per la sua innovazione funzionale, l'esperienza utente e il design estetico.

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Informazioni su Beatbot

Beatbot è il marchio di robot per la pulizia delle piscine di alta gamma in più rapida crescita al mondo. Grazie a un'innovazione costante, l'azienda aiuta le persone a vivere al meglio i loro momenti in piscina e a migliorare la quotidianità.

Fondata con l'obiettivo di reinventare la cura della piscina attraverso l'intelligenza e il design, Beatbot detiene circa 460 brevetti (concessi e in attesa di approvazione) ed è guidato da un team composto per il 60% da esperti di ricerca e sviluppo. L'azienda è pioniera nello sviluppo di tecnologie di automazione avanzate, progettate per essere semplici da usare, intelligenti e dal design accattivante. Con la sua visione di un nuovo stile di vita, Beatbot fa sì che la sua tecnologia passi in secondo piano, restituendo agli utenti tempo, sicurezza e soddisfazione.

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