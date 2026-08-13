Live Summer Out Loud: Come l'ecosistema di Huawei potenzia ogni avventura estiva

Dai festival alle vacanze in bicicletta fino alla corsa, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 e un ecosistema in crescita di app dedicate aiutano gli amanti dello sport a sfruttare al meglio l'estate

LONDRA, 13 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Quest'estate, Huawei sta aiutando gli amanti dello sport a ottenere di più da ogni momento all'aperto. Combinando la serie HUAWEI WATCH FIT 5 con un ecosistema di app sviluppate per attività specifiche, Huawei riunisce hardware e software per supportare festival, ciclismo, corsa e altro ancora, qualunque forma prenda il movimento estivo.

Festival estivi senza ingombri

Le giornate lunghe, le serate che si protraggono fino a tardi e gli orari serrati definiscono la stagione estiva dei festival, ma molti partecipanti preferiscono lasciare il portafoglio e persino il telefono. Con i pagamenti con smartphone azionati da Curve Pay, gli utenti possono pagare bevande, cibo e prodotti direttamente dal polso. L'esperienza funziona su entrambi i dispositivi Android e iOS, quindi gli utenti non sono mai limitati dal telefono che portano.

Occhi sulla strada, percorso sul polso

Le vacanze in bicicletta e i percorsi panoramici sono un punto fermo dell'estate, ma molti ciclisti si affidano ancora a un telefono montato sul manubrio per le indicazioni. Abbinata a Naviki, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 porta la navigazione al polso, consentendo ai ciclisti di seguire un percorso con uno sguardo invece di distogliere lo sguardo dalla strada. Komoot lo estende ulteriormente, aiutando escursionisti, corridori e ciclisti a scoprire, seguire e condividere i loro percorsi con fiducia, in modo che possano concentrarsi sull'avventura che li attende.

Ogni corridore, ogni obiettivo

L'estate è anche il momento in cui molte persone si mettono più spesso le scarpe da jogging, sia che si tratti di una prima corsetta leggera o di un piano strutturato prima della gara. L'ecosistema di Huawei è pensato per soddisfare i corridori in qualsiasi fase si trovino.

Per i corridori focalizzati sulle prestazioni, Intervals.icu e RacePace apportano precisione all'allenamento. Entrambi si collegano tramite l'app HUAWEI Health sul telefono abbinato, sincronizzando il ritmo, la frequenza cardiaca e i dati sul sonno catturati sull'orologio. Intervals.icu si concentra sulle analisi, aiutando i corridori a tracciare e migliorare ogni allenamento, mentre RacePace è sviluppato intorno alla strategia di gara, dal ritmo alla previsione del tempo finale.

Per i corridori che sono ancora alla di ricerca della continuità, Kotcha e URUNN offrono un percorso più guidato. Kotcha porta il coaching al polso, trasformando i metodi di allenamento d'élite in una guida video ed esercizi personalizzati, mentre URUNN costruisce un piano di allenamento personalizzato attorno al ritmo e agli obiettivi di ogni corridore, con la guida di allenatori d'élite.

Sotto ogni livello di corsa si trovano i fondamenti. FIIT, con oltre 60 milioni di allenamenti completati sulla piattaforma, completa il quadro con allenamenti guidati e motivazione quotidiana che aiutano i corridori a costruire la forza e la coerenza che supportano una migliore esecuzione complessiva.

Altri modi per muoversi e rimanere connessi

L'estate è una stagione all'insegna della socialità e anche l'ecosistema di Huawei ne tiene conto. Il padel è sempre più popolare, in tutta Europa, ma mantenere il punteggio a metà partita spesso significa mettere in pausa il gioco o avere un telefono a portata di mano. Padel Point risolve direttamente questo problema grazie alla sua app per dispositivi indossabili: i giocatori possono registrare ogni punto direttamente dalla serie HUAWEI WATCH FIT 5, mentre l'orologio gestisce automaticamente vantaggi, tie-break e conteggio dei set, mantenendo il gioco fluido e senza interruzioni.

Un ecosistema in crescita, aperto a nuovi partner

Le app che stanno dietro alle esperienze di questa estate fanno parte di una storia più ampia: L'ecosistema di Huawei continua a crescere, e l'azienda continua a invitare nuovi partner a sviluppare su questa piattaforma. Per gli sviluppatori e i brand sportivi, il percorso di collaborazione è semplice: si può integrare Health Kit oppure creare app native per HUAWEI AppGallery, con strumenti, API e supporto go–to–market pensati per portare sul mercato esperienze indossabili davvero coinvolgenti. Inoltre, l'acquisto di un HUAWEI WATCH FIT 5 Series include un mese di vantaggi Health+, mentre il modello HUAWEI WATCH FIT 5 Pro offre tre mesi, insieme all'accesso a Huawei MultiPass e ai benefici esclusivi dei partner, tra cui Komoot, Naviki, URUNN e FIIT.

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