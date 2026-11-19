MADRID, 18 novembre 2026 /PRNewswire/ -- mAbxience, una società interamente controllata da Fresenius SE & Co. KGaA, e OncoPrecision, una società di biotecnologia pioniera di terapie di precisione innovative per i tumori difficili da trattare attraverso l'integrazione della biologia derivata dal paziente e dell'IA, con sede a New York City, hanno annunciato oggi un accordo di investimento, sviluppo e produzione per ONC001, il principale candidato anticorpo coniugato (ADC) di OncoPrecision.

Secondo i termini dell'accordo, mAbxience sarà responsabile del programma di sviluppo della frazione di anticorpi di ONC001, che copre attività dallo sviluppo della linea cellulare (CLD) attraverso lo sviluppo di processi e analisi, nonché la produzione di materiale di qualità GMP a supporto dello studio clinico di Fase I previsto dal programma.

ONC001 è un ADC innovativo che si rivolge ai CD64, progettato per eliminare i monociti leucemici e i macrofagi associati ai tumori, con indicazioni di piombo nella leucemia mieloide acuta monocitica (LMA) e nella leucemia mielomonocitica cronica (LMC) - tumori del sangue aggressivi con poche opzioni efficaci e una sopravvivenza mediana misurata in mesi. ONC001 è stato pubblicamente divulgato per la prima volta in una presentazione orale all'incontro annuale della American Society of Hematology (ASH) del 2025 e dovrebbe presto essere oggetto dei primi studi sull'uomo.

Come parte dell'accordo, mAbxience contribuirà con la sua esperienza scientifica, le capacità industriali e l'approccio Smart CoG con la sua vasta esperienza nello sviluppo di anticorpi sostenendo il programma attraverso la produzione del primo lotto GMP per uso clinico. mAbxience ha effettuato un investimento strategico in OncoPrecision e Jurgen Van Broeck, Chief Executive Officer di mAbxience, si unirà al Consiglio di Amministrazione di OncoPrecision come Osservatore. I termini finanziari dell'investimento restano riservati. José Ramón Millán, Global Portfolio, CDMO & Partnering Director di mAbxience, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con OncoPrecision allo sviluppo di ONC001, un promettente candidato ADC che esemplifica l'innovazione emergente nell'oncologia di oggi. Mettendo insieme le nostre capacità e l'impegno a lungo termine, miriamo ad accelerare il percorso di ONC001 verso la sperimentazione clinica creando valore sostenibile per entrambe le società".

Jurgen van Broeck, Chief Executive Officer di mAbxience, ha dichiarato: "Sono lieto di sostenere OncoPrecision attraverso questa partnership e come Osservatore del Consiglio di Amministrazione mentre la società si appresta a far progredire ONC001 verso gli studi di Fase I e continua a registrare progressi con la sua pipeline innovativa".

Tarek Ali Zaki, cofondatore e Chief Executive Officer di OncoPrecision, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con mAbxience per accelerare il percorso di ONC001 verso la sperimentazione clinica attraverso le loro capacità di produzione di livello mondiale e le competenze normative. Portare un partner biofarmaceutico completamente integrato con una visione condivisa di fornire farmaci che apportano benefici significativi ai pazienti segna un passo importante verso la fase successiva della nostra azienda".

Combinando il primo candidato innovativo di OncoPrecision sviluppato con la sua piattaforma di ricerca traslazionale basata sui pazienti con la comprovata esperienza di mAbxience nello sviluppo di anticorpi, nello sviluppo di processi, nel trasferimento di tecnologia e nella produzione GMP, le due società mirano ad accelerare l'avanzamento di ONC001 verso i primi studi sull'uomo.

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