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METLEN ENERGY & METALS PLC ("Metlen" o la "Società") Dichiarazione AGM

22 maggio 2026 | 09.11
LETTURA: 2 minuti

IL PRESENTE ANNUNCIO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI FINI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO SUGLI ABUSI DI MERCATO (UE) 596/2014 ("EU MAR") E DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO SUGLI ABUSI DI MERCATO (UE) 596/2014 IN QUANTO FORMA PARTE DEL DIRITTO INTERNO NEL REGNO UNITO (IL "REGNO UNITO") IN VIRTÙ DELL'EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 ("UK MAR").

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LONDRA e ATENE, Grecia, 21 maggio 2026 /PRNewswire/ -- METLEN terrà la sua Assemblea generale annuale alle 11:00 EEST (9:00 BST) di oggi, al numero 8 di Artemidos Str., Maroussi, 151 25 Atene, in Grecia.

Come evidenziato nell'aggiornamento commerciale del primo trimestre 2026, METLEN ha registrato un forte inizio d'anno, riflettendo un solido slancio nei settori dell'energia, dei metalli e delle infrastrutture, oltre all'esecuzione continuativa del suo programma di investimenti strategici. La Società prevede che le prestazioni si rafforzino ulteriormente nel corso dell'anno e rimane fermamente impegnata nel perseguimento del suo obiettivo di raggiungere un EBITDA a medio termine di 2 miliardi di euro.

Nel 2026, la Società prevede di raggiungere un fatturato record, con un EBITDA in piena ripresa, in un intervallo da 1 a 1,15 miliardi di euro per l'intero anno.

METLEN rimane focalizzata sull'esecuzione disciplinata delle sue priorità strategiche fondamentali in materia di energia e metalli, continuando a far progredire le proprie opportunità nel campo delle infrastrutture, della difesa e dei metalli circolari.

Avvisi importanti:

La persona responsabile di organizzare la pubblicazione di questo annuncio per conto di Metlen PLC è Leda Condoyanni, Segretaria aziendale

Numero LEI: 213800ZSR3HVKMMPVG86

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Questo annuncio contiene dichiarazioni che sono o possono essere considerate "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze perché si riferiscono a eventi e dipendono da eventi o circostanze che potrebbero verificarsi o meno in futuro. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato riflettono la visione attuale della Società in relazione agli eventi futuri alla data dello stesso. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e i risultati futuri effettivi possono differire e spesso differiscono materialmente da quelli espressi in tali dichiarazioni. Salvo ove richiesto da leggi o regolamenti, la Società non si assume alcun obbligo di diffondere pubblicamente i risultati di eventuali revisioni apportate a qualsiasi dichiarazione previsionale fornita nel presente comunicato causate da qualsiasi cambiamento nelle sue aspettative o tese a riflettere eventi o circostanze sorti dopo la data del presente comunicato.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2768481/5982124/METLEN_Energy_Metals_Logo.jpg

 

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