MGI Tech presenta soluzioni multi-omiche complete all'ESHG 2025 di Milano

MILANO, 26 maggio 2025 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co., Ltd. (MGI), azienda dedicata allo sviluppo di strumenti e tecnologie fondamentali che guidano l'innovazione nelle scienze della vita, ha presentato avanzate tecnologie multi-omiche alla conferenza 2025 della European Society of Human Genetics (ESHG), che si è svolta a Milano. Allo stand n. 310, MGI ha puntato i riflettori sulle sue avanzate piattaforme di sequenziamento e automazione, tra cui il nuovo sequenziatore a medio rendimento DNBSEQ-T1+ e la workstation per la preparazione di librerie a singola cellula DNBelab C-YellowR 16, progettate per migliorare la precisione e l'efficienza nella ricerca omica.

Punti salienti dell'innovazione nel sequenziamento e nell'automazione delle singole cellule

MGI ha presentato in anteprima mondiale il modello DNBelab C-YellowR 16, che consente l'elaborazione parallela di un massimo di 16 campioni monocellulari, riducendo i tempi di intervento degli operatori fino al 90%, garantendo al contempo riproducibilità e precisione elevate.

DNBelab C-YellowR 16 garantisce una transizione fluida dall'input di cellule e nuclei in sospensione all'output di nanosfere di DNA (DNB) pronte per il sequenziamento.

Grazie all'integrazione di molteplici moduli funzionali garantisce un flusso di lavoro completamente automatizzato che non richiede l'intervento dell'utente. Il modulo integrato di pipettaggio indipendente a 8 canali gestisce il trasferimento delle piastre e il pipettaggio durante l'intero processo. Il modulo di generazione di droplet a cellula singola effettua la selezione e il labeling cellulare, mentre lo strumento PCR, il modulo di purificazione dei granuli magnetici e i moduli Shaker facilitano la preparazione di librerie con un livello elevato di produttività. Un modulo integrato di rilevamento della concentrazione del DNA garantisce un rigoroso controllo qualità (QC) della libreria.

YellowR 16 realizza un flusso di lavoro realmente non presidiato, dall'ordinamento cellulare alla preparazione delle librerie fino al controllo della qualità di queste ultime, consentendo un funzionamento a mani libere con stabilità e affidabilità. Questa soluzione innovativa risolve i limiti delle operazioni manuali su singole celle, come la complessità operativa, la bassa produttività e la variabilità dei dati.

Per ampliare ulteriormente la propria offerta di applicazioni per il trascrittoma, basata sulla tecnologia Xpress Genomics, MGI ha sviluppato una soluzione a sensibilità elevata per la preparazione di librerie di trascrittomi completi. Questo permette la profilazione completa del trascrittoma a partire da un minimo di 10 pg di RNA, o da un minimo di 10 cellule, una soluzione ideale per scenari di ricerca complessi o con input limitati.

"Siamo entusiasti di presentare le nostre ultime innovazioni in occasione dell'ESHG, un appuntamento fondamentale per la comunità genomica europea", ha affermato il Dr. Christian Zimmerman, vicepresidente commerciale di MGI per l'Europa e l'Africa. "Siamo motivati dal forte slancio che alimenta i flussi di lavoro multi-omici integrati! Le nostre piattaforme pionieristiche, in particolare Stereo-seq e DNBelab C-YellowR 16, presentate per la prima volta all'ESHG, stanno suscitando un notevole entusiasmo. Il forte successo riscosso dalla solida tecnologia di sequenziamento e dalla sofisticata automazione che ci caratterizzano suscita un eco notevole e ha creato solidi legami con ricercatori e laboratori clinici in tutta Europa".

Il suo design semplificato e completo fa di questa piattaforma lo strumento ideale per i laboratori alla ricerca di un'automazione scalabile e immediata nella genomica delle singole cellule. Una vivace dimostrazione dal vivo effettuata presso lo stand dell'azienda ha catturato l'attenzione dei ricercatori, accendendo l'entusiasmo per le strategie innovative mirate all'ottimizzazione dell'efficienza del flusso di lavoro.

Durante l'esposizione dell'ESHG, MGI ha presentato anche il suo versatile portafoglio di sequenziamento, che spazia da piattaforme da banco a soluzioni a produttività elevatissima, tra cui DNBSEQ-T1+, presentato per la prima volta all'AGBT 2025. Posizionato tra i sistemi compatti e quelli su larga scala, il T1+ offre un sequenziamento flessibile a media produttività sia per gli ambienti clinici che per quelli della ricerca.

Simposio satellite per le aziende: applicazioni genomiche nel mondo reale

Il 24 maggio MGI ha organizzato un simposio satellite dedicato alle aziende in cui esperti globali hanno discusso le applicazioni pratiche della piattaforma DNBSEQ™.

Il Prof. Jānis Kloviņš, professore e direttore del Consiglio scientifico del Centro lettone di ricerca e studio biomedico, ha presentato il lavoro del suo team sulla creazione di un'infrastruttura genomica nazionale nel quadro dell'iniziativa europea 1+ Million Genomes. Utilizzando DNBSEQ-T7 per il sequenziamento dell'intero genoma, il suo team sta sviluppando un riferimento ad alta risoluzione per la popolazione lettone, a supporto sia della diagnosi delle malattie rare sia della valutazione del rischio poligenico.

"La piattaforma di sequenziamento di MGI ci ha consentito di creare un'infrastruttura genomica nazionale su larga scala e anche di eseguire test diagnostici e prognostici", ha affermato il Prof. Kloviņš. "Riteniamo molto promettente l'integrazione di queste tecnologie nei sistemi sanitari clinici e di popolazione".

La Dr.ssa Eirini Papadopoulou, direttrice del Laboratorio internazionale presso Genekor Medical S.A., in Grecia, ha sottolineato il ruolo trasformativo dei pannelli multigenici basati su NGS nell'oncologia di precisione, che consentono l'identificazione di biomarcatori predittivi e prognostici per promuovere strategie terapeutiche estremamente personalizzate. In contemporanea il Dr. Xin Jin, responsabile della ricerca e direttore dell'Institute of Precision Health Research, BGI-Research, ha presentato risultati rivoluzionari dalla China Kadoorie Biobank, dove le piattaforme di MGI hanno sequenziato oltre 500.000 genomi in soli sei mesi. La sua presentazione ha dimostrato la potenza e la scalabilità delle piattaforme MGI e delle capacità omiche per fornire informazioni sull'intera popolazione, con impatto sulla salute globale.

Promuovere la genomica in Europa

L'impegno continuativo di MGI nel panorama della genomica europea risulta evidente dai suoi contributi fondamentali a iniziative epocali, come "1+ Million Genomes" in Europa e la Kadoorie Biobank, che ne sottolineano il ruolo nel progresso sia della genomica delle popolazioni, sia della ricerca clinica.

"L'Europa continua a rappresentare un obiettivo strategico per MGI", ha affermato il Dr. Yong Hou, direttore generale di MGI per l'Europa e l'Africa. "Dai programmi nazionali per la popolazione fino ai laboratori clinici, siamo orgogliosi di supportare progetti che rimodellano la medicina personalizzata e rendono la genomica più accessibile in tutta la regione. Quest'anno ricorre anche il decimo anniversario della nostra tecnologia DNBSEQ™, ormai apprezzata in oltre 100 paesi in tutto il mondo, e siamo entusiasti di constatare che promuove l'innovazione in Europa e in Africa".

