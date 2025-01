Narwal svela al CES 2025 la rivoluzionaria serie Flow e una gamma di robot aspirapolvere all'avanguardia.

LAS VEGAS, 7 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Narwal, leader globale nel settore della pulizia automatizzata per la casa, presenta oggi al Consumer Electronics Show 2025 (CES 2025) una gamma di innovative tecnologie per robot aspirapolvere. L'evento segna il debutto della nuova generazione di aspirapolvere premium, la serie Narwal Flow, e l'introduzione di diverse innovazioni, ispirate al tema "Scienza della pulizia, tecnologia intelligente". Tra le novità, l'implementazione di un sistema di mocio a estensione per il futuro Narwal Freo Z10 Ultra. Grazie a queste innovazioni, che offrono esperienze di pulizia smart migliorate e intelligenti, Narwal consolida la sua posizione di azienda all'avanguardia, impegnata a esplorare nuove possibilità per soluzioni di pulizia intelligenti.

"L'aspetto più importante dei prodotti Narwal è semplificare e migliorare la vita quotidiana attraverso un design intelligente e la massima praticità", ha affermato Junbin Zhang, CEO di Narwal. "A differenza di qualsiasi altro prodotto disponibile sul mercato, Narwal Flow funziona in modo intelligente. Introduce innovazioni rivoluzionarie nel settore, come la tecnologia di lavaggio FlowWash, EdgeReach e il potenziamento per tappeti Deep Carpet Boost, in grado di raddoppiare la capacità di aspirazione rispetto allo standard del settore. La serie Narwal Flow si propone come la soluzione efinitive per la pulizia."

Narwal rivoluzionerà l'esperienza di pulizia intelligente, introducendo nel 2025 nuovi standard per gli aspirapolvere robot.

La serie Narwal Flow rappresenta la soluzione di pulizia all-in-one più avanzata di Narwal, integrando funzionalità innovative come il sistema di lavaggio FlowWash e la funzione Deep Carpet Boost per offrire un'esperienza di pulizia di livello superiore, senza necessità di manutenzione, a chi esige i più alti standard senza compromessi. Il sistema intelligente e adattivo garantisce la massima igiene grazie al suo innovativo sistema di autopulizia, che include un track mop con doppio serbatoio per l'erogazione di acqua pulita e l'estrazione di quella sporca. La tecnologia EdgeReach estende il panno per la pulizia dei bordi con precisione senza pari.

Il Freo Z10, invece, è un aspirapolvere robot all-in-one di fascia premium, progettato per chi cerca tecnologie di pulizia di alto livello. Offrendo prestazioni potenti e una vasta gamma di funzionalità, rappresenta la soluzione ideale per le case che esigono efficienza e qualità senza la necessità di una costante manutenzione. Il Narwal Freo Z10 applica inoltre una pressione di 8N verso il basso con panni lavaggio a 180 giri/min, garantendo pavimenti impeccabili anche negli angoli più difficili.

Sia la serie Narwal Flow che il Freo Z10 saranno lanciati nel 2025.

Narwal, leader nel settore della pulizia domestica, ha rivoluzionato il mercato nel 2024 con la sua gamma di aspirapolveri robot all'avanguardia. Tecnologia anti-groviglio, sistema di evitamento ostacoli di ultima generazione e silenziosità assoluta definiscono l'eccellenza dei prodotti Narwal. A conferma del successo, il Narwal Freo Z Ultra, lanciato a fine 2024, ha conquistato il prestigioso CES Innovation Award e registrato un sold out completo nei primi tre mesi.

Per un'esperienza diretta delle innovazioni e dei prodotti Narwal, vi invitiamo a visitare lo stand Narwal (numero 51932), situato nei padiglioni A-D, 2° Piano, presso il Venetian Expo a Las Vegas, dal 7 all'11 gennaio 2025. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il sito web ufficiale Narwal CES 2025.

About Narwal

Narwal è nota per la sua tecnologia all'avanguardia, che le permette di offrire pavimenti impeccabili. Tra i primi cinque produttori di robot aspirapolvere al mondo, ha raggiunto 200 milioni di dollari di fatturato in soli due anni dal lancio del suo primo prodotto, con una costante crescita a due cifre. Questo successo è supportato da importanti investimenti di Sequoia Capital, Hillhouse Capital, ByteDance (società madre di TikTok) e Tencent. Grazie a oltre 700 ricercatori e scienziati, Narwal ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui l'Edison Gold Award e il premio Time Magazine "Best Inventions".

